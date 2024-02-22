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В Ростовской области осудили пилотов Ми-8, из-за которых погиб водитель

В Ростовской области осудили пилотов Ми-8, из-за которых погиб водитель на М-4
Вертолет Ми-8 во время полета зацепился за провода ЛЭП, что привело к обрушению опор и падению изолятора на автомобиль на М-4. Находившийся в нем водитель от полученных травм скончался на месте
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 (Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС)

Двух военных летчиков — Н. Бородова и Д. Исаенко — приговорили к двум годам условно по ст. 351 УК (нарушение правил полетов) за инцидент с вертолетом Ми-8, который привел к гибели автомобилиста на трассе М-4 «Дон», приговор опубликован на сайте Новочеркасского гарнизонного суда.

Бородов был командиром вертолета, Исаенко — штурманом. 10 сентября 2022-го они выполняли полет из Шахт в Каменск-Шахтинский. Бородов передал активное управление Ми-8 Исаенко, и штурман стал уменьшать высоту полета до значений, не соответствующих правилам, доведя их до «недопустимо малых» — не более 5,6 м над рельефом местности.

Пересекая М-4 вблизи хутора Калиновка Красносулинского района Ростовской области, Ми-8 зацепился за провода ЛЭП, из-за чего произошел их обрыв, а также обрушение опор. Также от опоры оторвался фрагмент изолятора ЛЭП, «который, имея большую массу в условиях значительной скорости падения, упал на автомобиль» Volkswagen Touran на трассе. Он пробил лобовое стекло автомобиля с водительской стороны и попал по голове мужчине, управлявшему машиной.

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Фото:Яндекс.Карты

Автомобилист получил «открытую тупую травму головы в виде многооскольчатых переломов костей свода и основания черепа, лицевого скелета с размозжением и полной травматической экстракцией (удалением) головного мозга, обширной лучеобразной ушибленной раной волосистой части, являющимися опасными для жизни, от которых потерпевший скончался на месте происшествия».

В ходе происшествия также получили повреждения оба двигателя вертолета и его корпус и КАМАЗ, двигавшийся по М-4.

Подсудимые признали свою вину, что стало одним из смягчающих обстоятельств при вынесении им приговора. Статья, которую им вменили, предполагает максимальное наказание семь лет лишения свободы.

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Ростовская область Вертолет Ми-8 М-4 «Дон»
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