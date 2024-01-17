Минобороны назвало причину аварийной посадки вертолета в Брянской области

Никто из членов экипажа не пострадал, сообщили в Минобороны. Из-за обрыва высоковольтной линии четыре района остались без света, позднее подачу электроснабжения восстановили, сообщал брянский губернатор Александр Богомаз

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Брянской области, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Причиной, по предварительным данным, могла стать техническая неисправность, отметили в ведомстве. Экипаж не пострадал.

Об аварийной посадке вертолета на участке трассы М-3 «Украина» в Брянской области ранее сообщил губернатор Александр Богомаз. При посадке произошел обрыв высоковольтной линии, и без света остались четыре района. Позднее глава региона сообщил, что подача электроснабжения полностью восстановлена.

Mash и «112» опубликовали видео и фото с момента посадки вертолета. На кадрах видно, что воздушное судно стоит на дороге. На фото, размещенном «112», видно, что на вертолете написано: «ВКС (Воздушно-космические силы) России». По данным канала, на борту находились четыре человека.

В декабре вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на поле в Ставропольском крае. Инцидент произошел в станице Незлобной, рядом с автодорогой Пятигорск — Георгиевск.

Как сообщал губернатор региона Владимир Владимиров, вертолет, принадлежащий частной компании, совершал «облет нефтепровода», на борту были два человека, они не пострадали. Причиной инцидента мог стать отказ одного из двигателей, прокуратура начала проверку.