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Пропавший с радаров Ми-8 ушел под лед Онежского озера

Пропавший с радаров вертолет Ми-8 МЧС России ушел под лед Онежского озера
В 20 км от села Деревянное спасатели нашли часть фюзеляжа воздушного судна и большую промоину. Экипаж Ми-8 перестал выходить на связь вечером 4 февраля, выполняя тренировочный полет
Фото: Илья Тимин / ТАСС
Фото: Илья Тимин / ТАСС

Вертолет Ми-8, пропавший с радаров в Карелии, рухнул на поверхность Онежского озера и ушел под лед, сообщает телеграм-каналы Shot, Mash и издание «Известия» со ссылкой на источники.

По информации Shot, в 20 км от села Деревянное спасатели нашли часть фюзеляжа воздушного судна и большую промоину. По предварительным данным, вертолет при крушении пробил лед и пошел на дно, экипаж не выжил.

Собеседник «Известий» уточнил, что к утру на место событий отправят водолазов, которым предстоит работать на глубине более 40 м.

МЧС подтвердило обнаружение места крушения вертолета Ми-8 в 11 км от берега Онежского озера. К работам привлекли более 140 специалистов и 33 единицы техники, а также водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России с допуском погружения до 60 м. «Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей», — добавили в ведомстве.

В Карелии во время непогоды пропал вертолет Ми-8
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Вертолет Ми-8 МЧС России

Вечером 4 февраля МЧС сообщило о поисково-спасательных работах в Карелии. В ходе тренировочного полета над Онежским озером Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС перестал выходить на связь, на борту было три члена экипажа. «В готовности самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту», — добавили в пресс-службе ведомства.

В региональном МЧС рассказали «Известиям», что вертолет следовал по маршруту Петрозаводск — Вытегра, его поиски затруднены из-за погодных условий.

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Вертолеты Ми-8 были разработаны Опытным конструкторским бюро М.Л. Миля в начале 1960-х годов, в настоящее время имеются множество их модификаций. Они используются для выполнения военных и гражданских задач более чем в 50 странах. В частности, Ми-8 составляют основу авиапарка МЧС России для транспортировки спасателей, пострадавших, перевозки грузов и тушения природных и лесных пожаров.

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Вертолет Ми-8 Карелия МЧС авиакатастрофа
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