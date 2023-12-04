Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье

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На Ставрополье вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, сообщил в своем телеграм-канале ставропольский губернатор Владимир Владимиров.

«Сегодня около 10 часов утра вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на территории Георгиевского округа. Инцидент произошел в поле у станицы Незлобной, недалеко от автодороги Пятигорск — Георгиевск, — написал он.

По словам губернатора, вертолет принадлежит частной компании и «совершал облет нефтепровода». «В вертолете находились два человека, по оперативной информации, они не пострадали. Согласно предварительным данным, причиной случившегося мог стать отказ одного из двигателей», — написал он.

Прокуратура уже начала проверку после инцидента.