«Коммерсантъ» узнал о профиците бытовой техники на складах

Весной 2022 года компании начали активно заказывать новые партии бытовой техники, опасаясь приостановки поставок и дефицита на фоне санкций, в связи с чем на складах сформировались крупные запасы товаров, пишет издание

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

У поставщиков и производителей бытовой техники сформировались крупные запасы товаров на складах на фоне большого спроса на продукцию весной 2022 года, после начала спецоперации на Украине и введения западных санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одну из компаний.

По словам источника, в тот период компании начали активно заказывать новые партии бытовой техники, опасаясь приостановки поставок и дефицита. Источник «Коммерсанта» на рынке уточнил, что профицит товаров образовался из-за отказа морского перевозчика Maersk сотрудничать с Россией весной 2022 года. В связи с этим заказанная прошлым летом крупная партия техники поступила в Россию только к новому году.

«Больше всего на складах продукции российских брендов, которые производят технику в Китае. Компании опасались, что из-за санкций китайские партнеры откажутся с ними сотрудничать», — отметил он.

Но «излишки» есть не по всем позициям, по некоторым наблюдается дефицит — из-за того, что турецкие и китайские фабрики не справляются с объемом заказов, указал коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. Конкретные категории он не привел.

В «Ситилинке» и «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что располагают «оптимальным объемом товарных запасов» бытовой техники и не наблюдают «перенасыщения» в крупной бытовой технике.

Управляющий директор профильного направления «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин подтвердил, что на рынке действительно наблюдается профицит техники, однако связал это прежде всего с падением продаж.

В 2022 году рынок бытовой техники сократился на 30% в натуральном выражении, а в 2023 году из-за экономии потребителей он может сократиться еще на 10%, отметил гендиректор производителя бытовой техники Kuppersberg Дмитрий Шашкин.

Погудалов подтвердил, что за первые семь недель этого года объем продаж уже сократился на 17,3% год к году в деньгах по всем категориям.

«По нашему прогнозу, 2023 год для российского рынка бытовой техники будет еще менее удачным, чем предыдущий. Ожидаем падения на 5–10%», — заключил Левин.

Компании, столкнувшиеся с затовариванием, не планируют стимулировать спрос через снижение цен — стоимость сохранится, пока не распродадут весь сток, отмечает собеседник издания из числа производителей бытовой техники. «Они просто уменьшат объемы заказов на китайских фабриках», — пояснил Шашкин.

В феврале газета писала о схожей ситуации с ноутбуками: на складах поставщиков в России тогда скопилось 1 млн устройств. Весной 2022 года наблюдался повышенный спрос на ноутбуки, отметили участники рынка. Помимо этого профицит техники образовался к концу года в связи с переходом рынка на параллельный импорт и возвращением ряда брендов в страну.

По словам экспертов, при сохранении курса доллара в феврале и марте цены на ноутбуки могут снизиться на 10–15%.