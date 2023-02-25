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Минторг США расширил запрет на экспорт в Россию на смартфоны и кофемашины

Минторг США расширил запрет на экспорт в Россию на смартфоны и кофемашины
Под новые экспортные ограничения США попадут смартфоны дороже $300 и бытовые кофемашины. Экспортные ограничения на предметы роскоши американская администрация ввела в марте 2022-го
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

США расширили экспортные ограничения в отношении России, следует из сообщения американского Минторга.

Ограничения затронут 276 кодов товарной номенклатуры, включая: вентиляторы (настенные, напольные, для крыш), кондиционеры воздуха оптовой стоимостью более $750 в США, холодильники дороже $750, посудомоечные машины, электронные весы дороже $100, принтеры дороже $300, пылесосы со встроенным электродвигателем дороже $100, микроволновые печи для домашнего использования, бытовые кофемашины, электрические тостеры, смартфоны дороже $300, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование.

США запретили экспортировать в Россию предметы роскоши в середине марта 2022 года. Тогда в санкционный список вошли алкоголь, табачные изделия, парфюмерия, одежда и обувь, стоящая в опте более $1000 за единицу, драгоценные камни, шелк, электромобили, мотоциклы, судовые двигатели, концертные рояли и т.д. Администрация президента Джо Байдена тогда заявила, что эмбарго на поставки в Россию американских предметов роскоши затронет товары общей экспортной стоимостью $550 млн в год.

Поставка в Россию товаров из перечня требует от американского экспортера или иностранного реэкспортера лицензию, в которой в общем случае будет отказано (за исключением возможных разовых разрешений в гуманитарных целях или в адрес иностранных компаний, уходящих из России). Идентичные ограничения распространяются и на Белоруссию.

Накануне, 24 февраля, спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что Евросоюз, США, Великобритания и другие союзники по ограничениям в отношении Москвы ведут расследование в связи с резким увеличением экспорта в соседние с Россией страны. В ЕС намерены выяснить, не попадает ли часть товаров в Россию.

Западный импорт одновременно с падением объемов поставок в Россию и Белоруссию резко увеличился в Турцию, Армению, Киргизию, Казахстан и страны Центральной Азии, выяснил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

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санкции США экспорт ограничение смартфоны Россия
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