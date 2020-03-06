Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 14:01
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Политика, 20:34 Оператор предупредил о риске оставить Киев без газа Бизнес, 20:18 Умер рекордсмен по количеству побед в Кубке Стэнли Спорт, 20:11 Новак заявил о зависимости увеличения нефтедобычи от планов компаний Экономика, 20:11 Власти Москвы сообщили о выздоровлении заразившегося коронавирусом Общество, 20:05 Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости Общество, 20:01 Нефть подешевела более чем на 9% Экономика, 20:00 Сделка России и ОПЕК об ограничении добычи нефти развалилась Экономика, 19:44 «Сибирь» выиграла третий матч подряд у «Автомобилиста» в Кубке Гагарина Спорт, 19:44 В школы Москвы с 10 марта не пустят вернувшихся из Италии и Франции детей Общество, 19:36 В Казани опровергли выписку эвакуированных с Diamond Princess россиян Общество, 19:35 Биатлонист Устюгов подал апелляцию в CAS на решение о дисквалификации Спорт, 19:21 Как рынок реагирует на новости о тяжелых болезнях руководителей компаний Бизнес, 19:03  Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:01
Вирус из Китая ,  
0 

В школы Москвы с 10 марта не пустят вернувшихся из Италии и Франции детей

Детей, вернувшихся из стран со вспышками коронавирусной инфекции, предписано не допускать к занятиям в течение 14 дней. Вместо этого школьникам должны обеспечить возможность обучаться дистанционно
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Департамент образования и науки Москвы (ДОНМ) приказал руководителям школ и других подведомственных ему организаций ввести режим повышенной готовности. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина ДОНМ предписал прекратить допуск в школы детей, вернувшихся в Москву из Италии, Франции, Испании и других стран, где зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

В соответствии с приказом ДОНМ таких детей предписано не допускать к занятиям начиная с 10 марта в течение 14 дней с момента возвращения в Россию. Вместо этого школьникам должны обеспечить возможность обучаться дистанционно.

Не должны допускаться к работе и сотрудники школ и других образовательных учреждений, вернувшиеся из стран «с неблагополучной ситуацией» по COVID-19. Кроме того, документ обязывает измерять работникам школ температуру и отстранять от работы лиц с повышенной температурой.

Накануне, 5 марта, Собянин подписал указ о введении в Москве режима повышенной готовности. Документ, в частности, предписывает россиянам, вернувшимся в Москву из стран, где зафиксированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщать об этом властям, самоизолироваться у себя дома на две недели и не посещать ни учебу, ни работу.

Новые меры в Москве по борьбе с коронавирусом. Главное
Общество

6 марта Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, посещение которых должно заканчиваться самоизоляцией. В перечень вошли:

  • Китай;
  • Южная Корея;
  • Иран;
  • Италия;
  • Франция;
  • Германия;
  • Испания;
  • Швейцария;
  • Великобритания;
  • Норвегия;
  • США.

Приказ ДОНМ обязал руководителей школ поставить родителей детей в известность о введении режима повышенной готовности. Сотрудники РБК, чьи дети учатся в московских школах, уже получили соответствующие уведомления, в которых, в частности, просят сообщать о поездках детей в «неблагополучные» страны.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Москва, школьник, коронавирус
Материалы по теме
Новые меры в Москве по борьбе с коронавирусом. Главное
Общество
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Общество
За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter