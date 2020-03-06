В школы Москвы с 10 марта не пустят вернувшихся из Италии и Франции детей

Детей, вернувшихся из стран со вспышками коронавирусной инфекции, предписано не допускать к занятиям в течение 14 дней. Вместо этого школьникам должны обеспечить возможность обучаться дистанционно

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Департамент образования и науки Москвы (ДОНМ) приказал руководителям школ и других подведомственных ему организаций ввести режим повышенной готовности. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина ДОНМ предписал прекратить допуск в школы детей, вернувшихся в Москву из Италии, Франции, Испании и других стран, где зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

В соответствии с приказом ДОНМ таких детей предписано не допускать к занятиям начиная с 10 марта в течение 14 дней с момента возвращения в Россию. Вместо этого школьникам должны обеспечить возможность обучаться дистанционно.

Не должны допускаться к работе и сотрудники школ и других образовательных учреждений, вернувшиеся из стран «с неблагополучной ситуацией» по COVID-19. Кроме того, документ обязывает измерять работникам школ температуру и отстранять от работы лиц с повышенной температурой.

Накануне, 5 марта, Собянин подписал указ о введении в Москве режима повышенной готовности. Документ, в частности, предписывает россиянам, вернувшимся в Москву из стран, где зафиксированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщать об этом властям, самоизолироваться у себя дома на две недели и не посещать ни учебу, ни работу.