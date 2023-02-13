«Коммерсантъ» узнал о мошенниках, бронирующих все слоты в визовых центрах

Участники туристического рынка рассказали газете, что мошенники с помощью ботов научились резервировать все свободные слоты на сайте визовых центров, чтобы потом продать их гражданам. Цена за такое место начинается от 4 тыс. руб.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

После начала спецоперации на Украине получение россиянами виз в страны ЕС и США осложнилось не только западными ограничениями, но и действиями мошенников, которые создают ботов автоматической записи в визовые центры и продают места. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников туристического рынка.

Как рассказала газете замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина, мошенники резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, повторяя задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки самостоятельной записи.

Проблема особенно актуальна при подаче заявлений в визовый центр Франции в Москве, отметила управляющий партнер «Визахода» Марина Широкова. Те же сложности возникают и в визовых центрах Италии и Испании, добавила глава отдела визовой поддержки «Аэроклуба» Алина Проценко.

«Коммерсантъ» выяснил, что на профильных туристических форумах и сайтах объявлений цена за запись в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге начинается от 7,5 тыс. руб. за заявителя, в регионах — за 4 тыс. руб. Учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов пояснил, что боты продаются в DarkNet и разрабатываются под заказ. Написать подобную программу может даже студент, подчеркнул он.

После начала российской спецоперации на Украине в нескольких европейских странах приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. В частности, так поступили Финляндия, Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша. Помимо этого, Евросоюз с 12 сентября приостановил упрощенный визовый режим с Россией Сбор вырос с €35 до €80, срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней, а туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет (также могут затребовать дополнительные документы).

Также странам — членам ЕС позволили аннулировать существующие шенгенские визы, которые ранее были выданы российским гражданам, если после проверки выяснится, что их обладатели стали представлять угрозу для безопасности.

До пандемии коронавируса Россия возглавляла список стран, чьи граждане обращались за получением визы в страны Шенгена. В 2019 году россияне подали около 4 млн заявлений на получение шенгенской визы, или больше 23% от всех заявок. В 2020 году, когда началась пандемия и многие страны закрыли границы, россиянам выдали 635 тыс. шенгенских виз. По состоянию на 1 сентября 2022 года около 963 тыс. россиян имели действующие шенгенские визы.