Дочь Гейтса пошутила о «теориях заговора» после вакцинации от COVID-19

Дочь Билла Гейтса привилась от коронавируса, пошутив после этого насчет «теорий заговора», в которых утверждалось о намерении ее отца чипировать людей под видом вакцинации. Сам миллиардер подобные утверждения назвал глупыми

Дженнифер Гейтс (Фото: jenniferkgates / Instagram)

Дженнифер Гейтс, старшая дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, после прививки от коронавируса пошутила по поводу «теорий заговора» о том, что ее отец под видом вакцинации собирался чипировать людей.

«К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг — если бы только она обладала такой силой!» — написала она в Instagram.

Дженнифер Гейтс 24 года. Она получила возможность вакцинироваться, поскольку входит в приоритетную группу: девушка является студенткой Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай. Гейтс выразила надежду, что прививка обеспечит ей защиту во время будущей медицинской практики.

Теории о том, что Гейтс стоял за созданием вируса и хотел получить от этого выгоду, начали появляться в 2020 году. В частности, распространялись слухи о том, что бизнесмен якобы намерен вживлять людям чипы под видом вакцинации от коронавируса.