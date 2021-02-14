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Пандемия коронавируса ,  
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Дочь Гейтса пошутила о «теориях заговора» после вакцинации от COVID-19

Дочь Билла Гейтса привилась от коронавируса, пошутив после этого насчет «теорий заговора», в которых утверждалось о намерении ее отца чипировать людей под видом вакцинации. Сам миллиардер подобные утверждения назвал глупыми
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Дженнифер Гейтс
Дженнифер Гейтс (Фото: jenniferkgates / Instagram)

Дженнифер Гейтс, старшая дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, после прививки от коронавируса пошутила по поводу «теорий заговора» о том, что ее отец под видом вакцинации собирался чипировать людей.

«К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг — если бы только она обладала такой силой!» — написала она в Instagram.

Дженнифер Гейтс 24 года. Она получила возможность вакцинироваться, поскольку входит в приоритетную группу: девушка является студенткой Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай. Гейтс выразила надежду, что прививка обеспечит ей защиту во время будущей медицинской практики.

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Билл Гейтс

Теории о том, что Гейтс стоял за созданием вируса и хотел получить от этого выгоду, начали появляться в 2020 году. В частности, распространялись слухи о том, что бизнесмен якобы намерен вживлять людям чипы под видом вакцинации от коронавируса.

Те, кто распространял их, ссылались на выступление основателя Microsoft на конференции TED в 2015 году. Тогда Гейтс назвал наибольшей угрозой человечеству не ядерную войну, а появление вируса, который может угрожать жизням миллионов людей. Кроме того, появлению теорий способствовало и выделение фондом Гейтса многомиллионных пожертвований на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины.

Комментируя эти теории заговора, основатель Microsoft заявил, что никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами. Он назвал обвинения в свой адрес глупыми и странными и выразил обеспокоенность тем, что они могут привести к разжиганию вражды между людьми. «Если люди будут думать, что это афера или что вакцины вредны, и не захотят вакцинироваться, то болезнь продолжит убивать людей», — заявил Гейтс.

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Сам он вакцинировался от коронавируса в январе. Возможность привиться он получил в связи с возрастом: миллиардеру 65 лет, а пожилым людям, которые входят в группу риска по COVID-19, вакцинация в США стала доступной одним из первых.

По словам Гейтса, следующая пандемия может быть в десятки раз хуже нынешней и человечество должно относиться к ней так же, как к угрозе мировой войны. «Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей). Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир», — отметил миллиардер.

Гейтс — второй богатейший человек в мире по версии журнала Forbes. Издание оценивает его состояние в $124,3 млрд. В марте 2020 года Гейтс покинул пост члена совета директоров Microsoft, оставив себе чуть более 1% акций компании.

Вместе со своей женой Мелиндой Гейтс возглавляет крупнейший в мире частный благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation. Этой организации, которая выделяет многомиллионные средства на борьбу с нищетой во всем мире и на программы здравоохранения и образования, основатель Microsoft пожертвовал акции компании на сумму более $35 млрд.

Автор
Виктория Полякова
Билл Гейтс вакцинация коронавирус
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