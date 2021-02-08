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Пандемия коронавируса ,  
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Гейтс предупредил о двух угрозах человечеству после пандемии

После COVID-19 мир столкнется с двумя угрозами, к которым он не готов, заявил Гейтс. Одна из них — изменение климата, из-за которого, по словам бизнесмена, смертность будет ежегодно расти
Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Ludovic Marin / Pool Photo via AP)

Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после завершения пандемии коронавируса. О них он предупредил в интервью YouTube-каналу Veritasium.

По словам Гейтса, одна из угроз, к которым мир не подготовлен, — это изменение климата. Из-за этого фактора смертность будет ежегодно расти, полагает он.

Второй угрозой человечеству бизнесмен считает биотерроризм. «Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней», — отметил Гейтс.

В конце января предприниматель заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2. По его мнению, к этой угрозе нужно относиться так же, как к угрозе мировой войны.

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Фото:Ronit Fahl / Zuma / ТАСС

«Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей). Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир», — отметил Гейтс. Новая пандемия неизбежна, и если человечеству повезет, она начнется через 20 лет, хотя может и через три, добавил он.

По мнению экспертов Российского совета по международным делам (РСМД), в последние десятилетия вряд ли было событие, которое имело бы такой же шоковый эффект практически в любой точке земного шара и во многих областях человеческой жизни, как пандемия COVID-19. Кроме того, она усилила соперничество США и Китая, что чревато двумя глобальными рисками, предупредили они.

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Первый риск, по мнению экспертов, связан с экономическим противостоянием двух держав — разъединение их экономической взаимосвязи «может привести к серьезному шоку мирового хозяйства, которое и так находится в худшей форме в связи с COVID-19». Второй риск — военная конфронтация двух стран с сопутствующей гонкой вооружений.

Чтобы использовать разворачивающийся кризис для улучшения своих позиций, Россия может сделать ряд внешнеполитических шагов, отметили эксперты. Среди этих шагов — всестороннее обсуждение партнерства с Китаем в новых условиях, «осторожное восстановление партнерских связей с Евросоюзом» и содействие повышению независимости ЕС от США в международных делах, а также более активная работа с Индией, чтобы исключить встраивание ее Вашингтоном в противостояние с Китаем.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
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