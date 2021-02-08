Гейтс предупредил о двух угрозах человечеству после пандемии

После COVID-19 мир столкнется с двумя угрозами, к которым он не готов, заявил Гейтс. Одна из них — изменение климата, из-за которого, по словам бизнесмена, смертность будет ежегодно расти

Билл Гейтс (Фото: Ludovic Marin / Pool Photo via AP)

Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после завершения пандемии коронавируса. О них он предупредил в интервью YouTube-каналу Veritasium.

По словам Гейтса, одна из угроз, к которым мир не подготовлен, — это изменение климата. Из-за этого фактора смертность будет ежегодно расти, полагает он.

Второй угрозой человечеству бизнесмен считает биотерроризм. «Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней», — отметил Гейтс.

В конце января предприниматель заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2. По его мнению, к этой угрозе нужно относиться так же, как к угрозе мировой войны.