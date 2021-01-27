Гейтс назвал трату миллиардов долларов страховкой от новой пандемии

К угрозе новой пандемии необходимо относиться так же, как к угрозе мировой войны, считает Билл Гейтс. Нужно потратить миллиарды долларов сейчас, чтобы сэкономить триллионы в будущем и спасти миллионы жизней, написал он

Билл Гейтс (Фото: Mike Cohen / Getty Images for The New York Times)

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс сравнил пандемию коронавирусной инфекции со Второй мировой войной и заявил о необходимости воспринимать угрозу новой пандемии как угрозу новой войны. Об этом он написал в своем блоге. По мнению Гейтса, уже сейчас нужно тратить миллиарды на предотвращение новых бедствий, чтобы спасти триллионы долларов и миллионы человеческих жизней.

«Чтобы не допустить повторения трудностей прошлого года, готовность к пандемии должна восприниматься так же серьезно, как мы воспринимаем угрозу войны. <...> Чтобы остановить следующую пандемию, потребуется тратить десятки миллиардов долларов в год — большие инвестиции, но помните, что пандемия COVID-19, по оценкам, обойдется миру в $28 трлн. Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей). Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир», — написал миллиардер.

По его мнению, так же как Вторая мировая война «была определяющим событием для поколения наших родителей, пандемия коронавируса, которую мы переживаем сейчас, определит и наше поколение». «И точно так же, как Вторая мировая война привела к расширению сотрудничества между странами в целях защиты мира и приоритизации общего блага, мы считаем, что у мира есть важная возможность превратить с трудом извлеченные уроки этой пандемии в более здоровое и равное будущее для всех», — говорится в послании.

«Печальная реальность в том, что COVID-19, возможно, не последняя пандемия. Мы не знаем, когда наступит следующий удар, будет ли это грипп, коронавирус или какая-то новая болезнь, которую мы никогда раньше не видели. Но мы точно знаем, что не можем позволить, чтобы нас снова застали врасплох. Угроза следующей пандемии всегда будет висеть над нашими головами — если только мир не предпримет шаги для ее предотвращения», — считает он.