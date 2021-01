Гейтс назвал трату миллиардов долларов страховкой от новой пандемии

К угрозе новой пандемии необходимо относиться так же, как к угрозе мировой войны, считает Билл Гейтс. Нужно потратить миллиарды долларов сейчас, чтобы сэкономить триллионы в будущем и спасти миллионы жизней, написал он

Билл Гейтс (Фото: Mike Cohen / Getty Images for The New York Times)