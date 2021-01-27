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Пандемия коронавируса ,  
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Гейтс назвал трату миллиардов долларов страховкой от новой пандемии

К угрозе новой пандемии необходимо относиться так же, как к угрозе мировой войны, считает Билл Гейтс. Нужно потратить миллиарды долларов сейчас, чтобы сэкономить триллионы в будущем и спасти миллионы жизней, написал он
Microsoft MSFT $239,27 -1,21% Купить
Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Mike Cohen / Getty Images for The New York Times)

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс сравнил пандемию коронавирусной инфекции со Второй мировой войной и заявил о необходимости воспринимать угрозу новой пандемии как угрозу новой войны. Об этом он написал в своем блоге. По мнению Гейтса, уже сейчас нужно тратить миллиарды на предотвращение новых бедствий, чтобы спасти триллионы долларов и миллионы человеческих жизней.

«Чтобы не допустить повторения трудностей прошлого года, готовность к пандемии должна восприниматься так же серьезно, как мы воспринимаем угрозу войны. <...> Чтобы остановить следующую пандемию, потребуется тратить десятки миллиардов долларов в год — большие инвестиции, но помните, что пандемия COVID-19, по оценкам, обойдется миру в $28 трлн. Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей). Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир», — написал миллиардер.

По его мнению, так же как Вторая мировая война «была определяющим событием для поколения наших родителей, пандемия коронавируса, которую мы переживаем сейчас, определит и наше поколение». «И точно так же, как Вторая мировая война привела к расширению сотрудничества между странами в целях защиты мира и приоритизации общего блага, мы считаем, что у мира есть важная возможность превратить с трудом извлеченные уроки этой пандемии в более здоровое и равное будущее для всех», — говорится в послании.

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Общество
Билл Гейтс

«Печальная реальность в том, что COVID-19, возможно, не последняя пандемия. Мы не знаем, когда наступит следующий удар, будет ли это грипп, коронавирус или какая-то новая болезнь, которую мы никогда раньше не видели. Но мы точно знаем, что не можем позволить, чтобы нас снова застали врасплох. Угроза следующей пандемии всегда будет висеть над нашими головами — если только мир не предпримет шаги для ее предотвращения», — считает он.

Однако есть и хорошие новости, поделился своими мыслями миллиардер. По его словам, современный мир в состоянии опередить вспышки новых инфекционных заболеваний. Он сообщил, что его фонд в партнерстве с правительствами и другими спонсорами создал Коалицию по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям.

Проблемы здравоохранения перестали быть локальными, и богатые страны уже не могут защититься от эпидемий, которые захватывают бедные страны. «Если вы живете в богатой стране, то в ваших интересах, чтобы ваше правительство активно занималось подготовкой к пандемии во всем мире. <...> Для начала правительствам необходимо продолжать инвестировать в научные инструменты, которые помогают нам пережить нынешнюю пандемию — даже после того, как COVID-19 остался позади», — предложил Гейтс.

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Билл Гейтс

Чтобы развернуть систему тестирования на COVID-19, в США потребовались месяцы, отметил Гейтс. «Я надеюсь, что к следующей пандемии у нас будет то, что я называю мегадиагностическими платформами, которые смогут тестировать до 20% населения планеты каждую неделю», — надеется миллиардер.

Ранее Гейтс заявлял, что мир ожидает новая пандемия, которая может наступить как через три года, так и через 20 лет. При этом создатель Microsoft предположил, что следующая пандемия может оказаться менее разрушительной, если мир извлечет уроки из текущей и будет готовиться к новым вызовам.

Гейтс по версии Forbes является вторым богатейшим человеком в мире. Его состояние превышает $120 млрд. Он давно уже отошел от управления Microsoft и оставил себе лишь 1,36% акций компании, много жертвует на благотворительность. Вместе со своей женой Мелиндой он возглавляет крупнейший в мире частный благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation. Они основали его в 2000 году и с тех пор выделяют многомиллионные средства на борьбу с нищетой во всем мире, на программы здравоохранения и образование. В декабре 2020 года фонд объявил, что выделил на борьбу с COVID-19 еще $250 млн.

Автор
Владислав Гордеев
Билл Гейтс пандемия коронавирус инвестиции
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