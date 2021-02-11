ЕС попросил разработчиков вакцин изучить их влияние на новые штаммы COVID

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Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) попросило разработчиков вакцин, разрешенных к применению в Европейском союзе, изучить, насколько их разработки эффективны в отношении новых штаммов коронавируса, говорится в сообщении на сайте ЕМА.

«Агентство попросило всех разработчиков вакцин изучить, защищает ли их вакцина от новых вариаций вируса, например тех, которые были обнаружены в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, и представить соответствующие данные», — пояснили в организации.

ЕМА собирает аналитические данные для того, чтобы определить, нужно ли дорабатывать вакцины после новых мутаций вируса.





Некоторые вакцины от вирусных заболеваний — такие как прививки от кори и краснухи — остаются эффективными в течение длительного срока, другие, как вакцина от гриппа, нуждаются в доработке из-за постоянных мутаций вируса, указывает EMA. В организации рассчитывают, что комплексное исследование покажет, какой стратегии следует придерживаться в случае с вакцинами от COVID-19.

Решением EMA в ЕС одобрено использование трех вакцин: разработанной компаниями Pfizer и BioNTech вакцины Comirnaty, а также вакцины компаний Moderna и AstraZeneca.