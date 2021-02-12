В ВОЗ заявили о риске для переболевших COVID заразиться новыми штаммами

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает свидетельствами, согласно которым ранее переболевшие коронавирусом COVID-19 люди могут заразиться новыми штаммами инфекции. Об этом на брифинге заявил главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

«Сейчас мы получаем информацию о людях, повторно инфицированных новыми штаммами вируса. И поступили первоначальные сообщения из ЮАР, предполагающие, что люди, которые прежде были инфицированы, могут снова заразиться», — сказала она.

Материал дополняется.