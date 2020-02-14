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Власти Хубэя сообщили о более чем 100 умерших от коронавируса за сутки

За сутки в китайской провинции зафиксировали более 4 тыс. новых случаев заболевания, всего с начала эпидемии в Хубэе заразились почти 52 тыс. человек
Фото: Cheng Min / Xinhua / AP

В китайской провинции Хубэй за минувшие сутки от осложнений, вызванных новым коронавирусом COVID-19, погибли 116 человек. Об этом сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения. Из них в Ухане, где началась эпидемия, скончались 88 человек.

При этом выявлено 4823 новых случаев заражения, из них 3910 в Ухане. Таким образом, число зараженных в провинции возросло до 51 986 человек. Из больниц выписали 690 пациентов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 13 февраля общее число жертв в Китае составило 1386.

Днем ранее власти КНР объявили, что число зараженных за сутки выросло почти на 15 тыс. человек. Рекордный рост в Пекине объяснили изменением методики постановки диагноза.  По новым правилам в число выявленных случаев заражения COVID-19 включаются и клинически диагностированные.

Госпиталь для больных коронавирусом на стадионе Уханя. Фоторепортаж
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Из-за распространения инфекции секретаря парткома провинции Хубэй Цзян Чаоляна отправили в отставку. Кроме того, должностей лишились секретарь горкома Компартии Уханя Ма Гоцян и глава канцелярии Госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин.

По данным ВОЗ за 13 февраля, за пределами Китая общее число заражения новым вирусом составило 447 случаев, больные обнаружены в 24 странах.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Китай, коронавирус
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