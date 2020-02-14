Власти Хубэя сообщили о более чем 100 умерших от коронавируса за сутки

За сутки в китайской провинции зафиксировали более 4 тыс. новых случаев заболевания, всего с начала эпидемии в Хубэе заразились почти 52 тыс. человек

Фото: Cheng Min / Xinhua / AP

В китайской провинции Хубэй за минувшие сутки от осложнений, вызванных новым коронавирусом COVID-19, погибли 116 человек. Об этом сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения. Из них в Ухане, где началась эпидемия, скончались 88 человек.

При этом выявлено 4823 новых случаев заражения, из них 3910 в Ухане. Таким образом, число зараженных в провинции возросло до 51 986 человек. Из больниц выписали 690 пациентов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 13 февраля общее число жертв в Китае составило 1386.

Днем ранее власти КНР объявили, что число зараженных за сутки выросло почти на 15 тыс. человек. Рекордный рост в Пекине объяснили изменением методики постановки диагноза. По новым правилам в число выявленных случаев заражения COVID-19 включаются и клинически диагностированные.