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Вирус из Китая ,  
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Эксперты допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Ученые отмечают, что сейчас сложно отследить, как быстро COVID-19 передается от человека к человеку
Фото: Thomas Peter / Reuters

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на вирусолога Айру Лонджини, советника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который отслеживал исследования о том, как инфекция распространяется в Китае.

По мнению Лонджини, замедлить распространение заболевания может карантин. Однако он отмечает, что коронавирус мог распространиться не только в Китае, но и за пределами страны, прежде чем власти КНР ввели необходимые меры. Китай 13 февраля объявил, что изменил методику постановки диагноза, из-за чего число зараженных за сутки выросло почти на 15 тыс. человек, напоминает агентство.

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Точка зрения Лонджини основана на данных, которые показывают, что каждый зараженный вирусом человек передает инфекцию двум-трем другим людям. По его словам, отследить распространение коронавируса сложно из-за того, что тестов, которые бы позволили быстро выявить заболевание, нет, а у некоторых из инфицированных оно протекает относительно легко.

С тем, что COVID-19 может распространиться на две трети населения планеты, если не остановить эпидемию, согласен и Габриэль Лунг, профессор кафедры медицины общественного здоровья в Университете Гонконга. Как заявил исследователь из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюссон, в Китае число новых зараженных может составить до 50 тыс. ежедневно.

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«Это своего рода худший сценарий. Это одна из возможностей», — считает эксперт из Северо-Восточного университета в Бостоне Алессандро Веспиньяни. По его мнению, понять, насколько быстро болезнь распространяется за пределами Китая, можно будет в течение следующих нескольких недель, особенно если будут приняты дополнительные меры по борьбе с инфекцией. О необходимости собрать больше данных о коронавирусе заявил и эксперт по инфекционным заболеваниям из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Дэвид Хейман. Он привел в пример другие страны, которые «смогли довольно хорошо сдержать вспышку» инфекции.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, по состоянию на 13 февраля в стране были зафиксированы более 59 тыс. подтвержденных случаев заболевания. По оценке ВОЗ, в КНР заражены более 45 тыс. человек, а за пределами страны — 441. Погибли 1369 человек.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, эксперты
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