Общество⁠,
0

Bloomberg анонсировал «сибирский взрыв» для погоды в Европе

Европу в январе может накрыть «сибирский взрыв», который откроет путь холодному воздуху с востока. В ряде стран температура воздуха опустится ниже 10 градусов мороза, что грозит повлиять на газовый рынок
Фото: sunakri / Shutterstock
Фото: sunakri / Shutterstock

Европу в конце января может накрыть масштабное похолодание из-за так называемого сибирского взрыва — редкой атмосферной конфигурации, которая изменит направление ветров и откроет путь холодному воздуху с востока. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECWF) и оценки метеорологов.

Сильнее всего морозы затронут Восточную Европу, говорится в статье. По прогнозам, 24 января средняя температура в Эстонии и Латвии опустится до -13°C, что более чем на девять градусов ниже климатической нормы. По мере продвижения холодного воздуха на запад температура в Польше может снизиться до -10°C, а в Германии до -3°C, что также заметно ниже средних значений в этих странах.

«В Европе давно не было таких сильных и масштабных холодов», — заявил агентству научный сотрудник Массачусетского технологического института, климатолог Джуда Коэн. По его словам, в отдельных регионах сибирский воздух может задержаться до начала февраля, хотя пока неясно, насколько далеко на запад он продвинется.

Сценарий резкого похолодания во Франции и Великобритании сохраняется, однако часть климатических моделей указывает на альтернативный вариант, отметил главный метеоролог MetSwift Джеймс Пикок. «Пока нельзя исключать обратный результат, когда западные ветры с Атлантики ограничат похолодание Юго-Восточной Европой», — пояснил он.

Риски усиления морозов возникают на фоне недавних зимних штормов, которые уже привели к сильным снегопадам, ураганным ветрам и перебоям в энергоснабжении в Великобритании, Франции, Германии и Нидерландах, пишет агентство. Новая волна холодов может спровоцировать рост цен на природный газ, а также усилить конкуренцию за СПГ на фоне одновременного похолодания в Азии, Канаде и США.

«Видеть такое масштабное распространение холодного воздуха — одновременно в Европе, Азии и Северной Америке — действительно впечатляет», — подчеркнул Коэн.

Из-за снега и гололеда в Европе произошел транспортный коллапс
Общество
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

По данным синоптиков, с начала года Европа оказалась под влиянием мощного арктического вторжения, а температуры в ряде регионов опускаются на 12–15 градусов ниже климатической нормы. Циклоны в Средиземноморье усиливают снегопады на Балканах и в Восточной Европе.

В начале января The New York Times писала, что в Европе из-за неблагоприятных погодных условий произошел транспортный коллапс. Снег, гололед и низкие температуры привели к массовым отменам авиарейсов, сбоям в работе железнодорожного сообщения и росту числа ДТП в ряде стран. Сильнее всего пострадали авиаузлы Северной Европы. Там было отменено около 2 тыс. рейсов.

Кроме того, во Франции погодные условия привели к гибели по меньшей мере пяти человек в ДТП. Французские метеорологи назвали погодное явление, принесшее транспортные перебои и ухудшение погоды в Европе, штормом Горетти.

Тем временем январский снегопад в Москве побил полувековой рекорд. Непогоду принес в столицу циклон «Фрэнсис» — в ночь на 10 января в городе выпало (в пересчете на воду) 22 мм осадков, что составляет 42% от январской нормы, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. К утру 11 января в московских аэропортах из-за сильного снегопада задержали 271 рейс, еще 42 рейса отменили.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Погода Европа похолодание метеорологи
