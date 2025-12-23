 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Педагогические направления остаются одними из самых востребованных, отметил Кравцов. По его словам, профильные вступительные испытания, которые планируют ввести с 2027 года, позволят готовить «мотивированных учителей-предметников»
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Минпросвещения планирует с 2027 года ввести профильное вступительное испытание для абитуриентов педагогических вузов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Ассоциации развития педагогического образования.

«Планируем, что с 2027 года при поступлении в педвузы ребята будут проходить профильное вступительное испытание. Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования», — сказал он.

Кравцов отметил, что педагогические направления остаются востребованными, а студенты педвузов проходят обязательную педагогическую практику со второго курса. «Молодые люди осознают, что благодаря качественному образованию, основанному на практико-ориентированных программах, они будут востребованы на рынке труда», — добавил министр.

Путин заявил, что обязательную отработку для студентов педвузов не введут
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В июле Кравцов сообщил, что число заявлений, поданных для поступления на педагогические направления на бюджетной основе обогнало все другие, включая специальности по информационным технологиям. Всего было подано 233 тыс. заявлений на 70 тыс. бюджетных мест.

В этом году в России был изменен порядок обучения в медицинских вузах. Начиная с марта 2026 года студенты, поступившие на бюджетные места медицинских направлений, должны будут заключить договор о целевом обучении, а затем отработать в государственных медучреждениях под руководством наставника. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что для студентов педагогических вузов отработку вводить не планируют. «Пока нет такой необходимости», — сказал он.

