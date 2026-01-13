 Перейти к основному контенту
Новые законы в России
Госдума одобрила проект о льготном обучении вдов погибших бойцов

Новые законы в России
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий меры поддержки семей погибших участников спецоперации. Документ одобрен на пленарном заседании 13 января.

Законопроектом предлагается предоставить вдовам и вдовцам бойцов военной операции право на бесплатное поступление в вузы без проведения вступительных испытаний по программам бакалавриата и специалитета, а также в учреждения среднего профессионального образования в пределах отдельной квоты.

Кроме того, проектом предусмотрена возможность бесплатного обучения на подготовительных отделениях федеральных государственных вузов.

В пояснительной записке отмечается, что супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении из-за потери кормильца. Возможность получить высшее или среднее профессиональное образование, пройти переподготовку или освоить профессию впервые позволит им обеспечить стабильный доход семье.

