Умер Лев Рубинштейн

Лев Рубинштейн (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Поэт Лев Рубинштейн умер на 77-м году жизни. Об этом сообщают журналистки Виктория Ивлева и Мария Слоним на своих страницах в Facebook (деятельность корпорации владельца соцсети — Meta Platforms — признана экстремистской и запрещена в России).

После публикации дочь Рубинштейна опровергла информацию о его смерти.

Он находился в больнице после того, как 8 января его сбила машина на нерегулируемом переходе в Москве. Это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Образцова, около дома № 9.

Рубинштейна госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. 12 января поэт был в экстренной реанимации, телеграм-канал «112» писал, что Рубинштейн в глубокой коме и подключен к аппарату ИВЛ.

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Против водителя, который не притормозил перед переходом, возбуждено уголовное дело. По данным SHOT, это 63-летний Александр Р. Дептранс столицы сообщил, что у собственника автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.