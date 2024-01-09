НИИ Склифосовского: поэт Рубинштейн попал в реанимацию в тяжелом состоянии

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП

Лев Рубинштейн (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Поэт и публицист Лев Рубинштейн попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«Состояние крайне тяжелое, находится в реанимации», — сказал собеседник агентства в медучреждении.

Ранее журналист Игорь Иртеньев, а также Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского, сообщили, что 76-летнего Рубинштейна сбила машина. По их данным, поэту сделали операцию.

Фотограф и дизайнер Илья Гинзбург со ссылкой на правозащитника Александра Черкасова рассказал, что Рубинштейн получил переломы и черепно-мозговую травму. Журналист Мария Слоним утверждает, что поэта погрузили в лечебный сон.

Телеграм-канал «112» пишет, что ДТП произошло на улице Образцова в Москве. По его данным, у Рубинштейна множественные переломы, отек мозга, повреждения внутренних органов.