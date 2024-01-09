 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП

НИИ Склифосовского: поэт Рубинштейн попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Лев Рубинштейн
Лев Рубинштейн (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Поэт и публицист Лев Рубинштейн попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«Состояние крайне тяжелое, находится в реанимации», — сказал собеседник агентства в медучреждении.

Ранее журналист Игорь Иртеньев, а также Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского, сообщили, что 76-летнего Рубинштейна сбила машина. По их данным, поэту сделали операцию.

Знакомые поэта Льва Рубинштейна сообщили, что его сбила машина
Общество
Лев Рубинштейн

Фотограф и дизайнер Илья Гинзбург со ссылкой на правозащитника Александра Черкасова рассказал, что Рубинштейн получил переломы и черепно-мозговую травму. Журналист Мария Слоним утверждает, что поэта погрузили в лечебный сон.

Телеграм-канал «112» пишет, что ДТП произошло на улице Образцова в Москве. По его данным, у Рубинштейна множественные переломы, отек мозга, повреждения внутренних органов.

Теги
Лев Рубинштейн поэт НИИ им. Н.В. Склифосовского ДТП
Материалы по теме
Пьяный водитель сбил людей на остановке в Южно-Сахалинске
Общество
Вице-чемпиона Олимпиады обвинили в том, что он насмерть сбил жену
Спорт
Возле ТЦ «Метрополис» в Москве Lamborghini насмерть сбила пешехода
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Как выглядел Подольск без отопления и горячей воды. Видео Общество, 10:15
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП Общество, 10:13
В еще одном городе Подмосковья остался без тепла микрорайон Общество, 10:12
Россиянка в 16 лет выиграла дебютный матч в квалификации Australian Open Спорт, 10:11
«Ъ» узнал о получении лицензий в Индии двумя российскими банками Экономика, 10:10
Как избавить клиента от мук выбора. Упрощаем все, что можно упростить Pro, 10:09
Призер Олимпиады по спортивной гимнастике объявил о завершении карьеры Спорт, 10:04
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
СК завел еще одно уголовное дело после отключения отопления в Подольске Общество, 10:01
ПИФы в декабре 2023 года вновь зафиксировали рекордный приток средств Инвестиции, 10:01
Две авиакомпании сообщили о новых проблемах с Boeing 737 MAX 9 Бизнес, 09:48
Панарин обошел Ларионова по числу голевых передач за карьеру в НХЛ Спорт, 09:43
Россияне чаще других иностранцев посещали Казахстан в 2023 году Общество, 09:32
Власти не продлили некоторые льготы при госзакупках. Что изменилось Pro, 09:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:20