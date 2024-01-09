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Появилось видео, как машина сбила Льва Рубинштейна

Появились кадры, как машина сбила Льва Рубинштейна
Льва Рубинштейна сбили на «зебре» на улице Образцова, водитель не притормозил перед пешеходным переходом. Сейчас поэт в реанимации, его состояние оценивают как тяжелое.

Появилось видео, как машина сбила Льва Рубинштейна
Video

Поэт Лев Рубинштейн переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбила машина. Это следует из видео, которое опубликовал Департамент транспорта Москвы.

Власти сообщили, что авария произошла 8 января на улице Образцова в Москве, около дома № 9. «Водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом», — сообщили в дептрансе. У собственника автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.

О том, что машина сбила Льва Рубинштейна на переходе, сообщили его друзья и знакомые. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Знакомые поэта Льва Рубинштейна сообщили, что его сбила машина
Общество
Лев Рубинштейн

В медучреждении состояние поэта оценили как крайне тяжелое, сейчас он в реанимации. Телеграм-каналы 112 и Baza писали, что у Рубинштейна множественные переломы, отек мозга, повреждения внутренних органов.

Рубинштейну 76 лет, он окончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова. Поэт — один из основателей московского концептуализма. Свои первые произведения он опубликовал на Западе, а в России творчество Рубинштейна стало известно в конце 1980-х. В 2012 году получил премию получил премию «Новая словесность» за книгу «Знаки внимания».

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Теги
Лев Рубинштейн поэт ДТП Дептранс
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