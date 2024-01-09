Появилось видео, как машина сбила Льва Рубинштейна

Льва Рубинштейна сбили на «зебре» на улице Образцова, водитель не притормозил перед пешеходным переходом. Сейчас поэт в реанимации, его состояние оценивают как тяжелое.

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Поэт Лев Рубинштейн переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбила машина. Это следует из видео, которое опубликовал Департамент транспорта Москвы.

Власти сообщили, что авария произошла 8 января на улице Образцова в Москве, около дома № 9. «Водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом», — сообщили в дептрансе. У собственника автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.

О том, что машина сбила Льва Рубинштейна на переходе, сообщили его друзья и знакомые. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

В медучреждении состояние поэта оценили как крайне тяжелое, сейчас он в реанимации. Телеграм-каналы 112 и Baza писали, что у Рубинштейна множественные переломы, отек мозга, повреждения внутренних органов.

Рубинштейну 76 лет, он окончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова. Поэт — один из основателей московского концептуализма. Свои первые произведения он опубликовал на Западе, а в России творчество Рубинштейна стало известно в конце 1980-х. В 2012 году получил премию получил премию «Новая словесность» за книгу «Знаки внимания».