Появилось видео, как машина сбила Льва Рубинштейна
Поэт Лев Рубинштейн переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбила машина. Это следует из видео, которое опубликовал Департамент транспорта Москвы.
Власти сообщили, что авария произошла 8 января на улице Образцова в Москве, около дома № 9. «Водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом», — сообщили в дептрансе. У собственника автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.
О том, что машина сбила Льва Рубинштейна на переходе, сообщили его друзья и знакомые. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
В медучреждении состояние поэта оценили как крайне тяжелое, сейчас он в реанимации. Телеграм-каналы 112 и Baza писали, что у Рубинштейна множественные переломы, отек мозга, повреждения внутренних органов.
Рубинштейну 76 лет, он окончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова. Поэт — один из основателей московского концептуализма. Свои первые произведения он опубликовал на Западе, а в России творчество Рубинштейна стало известно в конце 1980-х. В 2012 году получил премию получил премию «Новая словесность» за книгу «Знаки внимания».
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