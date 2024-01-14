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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
Пожар на складе Wildberries под Петербургом начался утром 13 января, его площадь доходила до 70 тыс. кв. м. В Госстройнадзоре ранее заявили, что склад работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. Бастрыкин поручил возбудить дело
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на одном из крупнейших складов Wildberries, расположенном в поселке Шушары под Петербургом, говорится в телеграм-канале ведомства.

«Глава ведомства [Бастрыкин] поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего», — сказано в сообщении.

Стали известны три версии пожара на складе Wildberries
Общество
Фото:Антон Ваганов / Reuters

Возгорание на складе Wildberries под Петербургом началось утром 13 января. Пожару присвоили пятый — наивысший — ранг сложности. Большинство рабочих успели эвакуироваться, пострадала одна женщина. Вечером того же дня в МЧС сообщили, что площадь пожара сократилась с 70 тыс. до 4 тыс. кв. м, ранг сложности был понижен до второго. Площадь самого помещения — более 100 тыс. кв. м.

Источник «Известий» сообщал, что все товары на складе сгорели. В Wildberries заявили, что товары со склада в Шушарах скроют с витрины маркетплейса, покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцам сделают компенсацию за потерянный товар.

В Госстройнадзоре заявили, что склад работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. «Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам [подает заявку]. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — говорил врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров.

В Wildberries при этом утверждали, что склад соответствовал всем требованиям безопасности. «В рамках комиссии представители ведомств [Ростехнадзора, МЧС и Госстройнадзора] подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения», — говорилось в сообщении компании.

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Близкий к МЧС источник РБК сообщал, что рассматриваются три версии пожара: занесение источника огня извне неустановленными лицами, аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем. По оценке источника РБК на страховом рынке, ущерб от пожара может достичь 10-11 млрд руб.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Александр Бастрыкин уголовное дело пожары Wildberries Санкт-Петербург
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