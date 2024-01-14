Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries

Пожар на складе Wildberries под Петербургом начался утром 13 января, его площадь доходила до 70 тыс. кв. м. В Госстройнадзоре ранее заявили, что склад работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. Бастрыкин поручил возбудить дело

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на одном из крупнейших складов Wildberries, расположенном в поселке Шушары под Петербургом, говорится в телеграм-канале ведомства.

«Глава ведомства [Бастрыкин] поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего», — сказано в сообщении.

Возгорание на складе Wildberries под Петербургом началось утром 13 января. Пожару присвоили пятый — наивысший — ранг сложности. Большинство рабочих успели эвакуироваться, пострадала одна женщина. Вечером того же дня в МЧС сообщили, что площадь пожара сократилась с 70 тыс. до 4 тыс. кв. м, ранг сложности был понижен до второго. Площадь самого помещения — более 100 тыс. кв. м.

Источник «Известий» сообщал, что все товары на складе сгорели. В Wildberries заявили, что товары со склада в Шушарах скроют с витрины маркетплейса, покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцам сделают компенсацию за потерянный товар.

В Госстройнадзоре заявили, что склад работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. «Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам [подает заявку]. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — говорил врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров.

В Wildberries при этом утверждали, что склад соответствовал всем требованиям безопасности. «В рамках комиссии представители ведомств [Ростехнадзора, МЧС и Госстройнадзора] подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения», — говорилось в сообщении компании.

Близкий к МЧС источник РБК сообщал, что рассматриваются три версии пожара: занесение источника огня извне неустановленными лицами, аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем. По оценке источника РБК на страховом рынке, ущерб от пожара может достичь 10-11 млрд руб.