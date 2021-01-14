По делу об убийстве Япончика заочно арестовали двух человек

Басманный суд Москвы объявил в розыск и заочно арестовал еще двух человек по делу об убийстве в 2009 году вора в законе Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«В отношении Бутбы Астамура и Папавы Нугзара избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца либо с момента задержания, либо с момента экстрадиции на территорию России», — сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда

Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия организованной группой).

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