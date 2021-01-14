Мишустин заявил о переломном моменте коронавирусного кризиса

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, ранняя разработка в России вакцины позволяет рассчитывать, что и период восстановления в стране пройдет значительно быстрее, чем в остальном мире

Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

В России наступил «переломный момент кризиса», связанного с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, об этом заявил глава правительства страны Михаил Мишустин в своем обращении к участникам Гайдаровского форума.

«Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни», — сказал Мишустин (обращение премьер-министра транслировал телеканал «Россия 24»).

Глава правительства России выразил уверенность в том, что по мере формирования иммунитета у населения «в прошлое начнут уходить» опасения, которые до сих пор сдерживали экономическое развитие.

«Наша страна была первой, кто разработал вакцину и стал ее активно применять. Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее», — добавил Мишустин, напомнив, что правительство приняло необходимые для этого меры, в том числе по поддержке бизнеса.

Накануне, 13 января, президент Владимир Путин заявил, что COVID-19 в мире «пока не удается задушить», а «некоторое снижение» заболеваемости в России не должно успокаивать. При этом Путин назвал разработанную в России вакцину от COVID-19 лучшей в мире и поручил перейти от масштабной к массовой вакцинации населения.