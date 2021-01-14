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Общество ,  
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Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья

Это позволит легализовать рынок найма жилья, который сейчас на 80-90% находится в тени. Эксперты не исключают, что повышение контроля за доходом арендодателей приведет к росту стоимости квартир
Фото: Антон Ваганов / ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Минстрой до конца 2021 года внесет в Госдуму законопроект, который должен вывести из «серой» зоны рынок аренды жилья. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никиты Стасишина, ведомство предлагает ввести информационную систему учета договора найма жилья. Ее планируется объединить с системами ФНС, чтобы упростить процедуру начисления и сбора налогов.

Сейчас законопроект только разрабатывается и обсуждается. В «Дом.РФ» заявили, что он должен обеспечить защиту прав собственников и арендаторов, а также повысить прозрачность рынка аренды квартир.

Эксперты выявили самых активных арендаторов жилья в России
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Фото:Антон Ваганов / ТАСС

Как заявил изданию управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, сейчас в России в тени находится около 80-90% рынка арендного жилья. Для властей это не только упущенные налоги, но и потенциально криминогенная сфера.

Эксперты не исключают, что в предлагаемый Минстроем законопроект могут внести административное наказание за уклонение от подачи сведений об аренде жилья и уклонение от налогов.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов предполагает, что принятие законопроекта и внедрение системы учета участников рынка приведет к росту стоимости аренды. Причем увеличение цены за наем квартиры может быть выше 13% (именно таким налогом облагается законопослушный арендодатель).

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Фото:Василий Шитов / ТАСС

По словам Стасишина, в России уже создана законодательная база для наемного жилья для граждан с невысокими налогами. Замминистра имеет в виду создание арендных домов — примеры такой деятельности в стране единичны.

В апреле 2020 года «Дом.РФ» планировал привлечь к строительству арендных домов частных инвесторов. Им хотят компенсировать 650 млн руб. из бюджета до 2024 года за скидки по аренде жилья. Таким образом власти хотят обеспечить жильем более 980 тыс. семей из числа нуждающихся.

В 2018 году Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы разработал основанный на big data механизм, позволяющий выявлять нелегальную сдачу квартир в наем. Как говорил руководитель ДИТа Артем Ермолаев, для работы этой системы и выявления неплательщиков налогов с доходов по аренде необходимы изменения в законодательства.

Автор
Михаил Котляр
Минстрой аренда жилье квартиры налоги
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Ограничения из-за COVID вновь подняли интерес к аренде загородных домов
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