Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья

Это позволит легализовать рынок найма жилья, который сейчас на 80-90% находится в тени. Эксперты не исключают, что повышение контроля за доходом арендодателей приведет к росту стоимости квартир

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Минстрой до конца 2021 года внесет в Госдуму законопроект, который должен вывести из «серой» зоны рынок аренды жилья. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никиты Стасишина, ведомство предлагает ввести информационную систему учета договора найма жилья. Ее планируется объединить с системами ФНС, чтобы упростить процедуру начисления и сбора налогов.

Сейчас законопроект только разрабатывается и обсуждается. В «Дом.РФ» заявили, что он должен обеспечить защиту прав собственников и арендаторов, а также повысить прозрачность рынка аренды квартир.

Как заявил изданию управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, сейчас в России в тени находится около 80-90% рынка арендного жилья. Для властей это не только упущенные налоги, но и потенциально криминогенная сфера.