Эксперты выявили самых активных арендаторов жилья в России

Это россияне в возрасте 18–25 лет, которых сейчас 9% от населения, подсчитали исследователи. При этом они в два раза чаще, чем средний россиянин, готовы снимать жилье для улучшения условий жизни

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Аренда как способ улучшения жилищных условий в России чаще всего востребована молодыми людьми до 25 лет, они готовы снять жилье в 2,2 раза чаще, чем средний житель страны. К таким выводам в ходе исследования пришли эксперты корпорации ДОМ.РФ и ВЦИОМ.

В среднем по стране арендовать квартиру готовы 10% населения, тогда как среди молодежи до 25 лет этот показатель составляет 22%. «Для молодежи аренда — это наиболее доступная возможность пожить отдельно от родителей, улучшить качество или площадь жилья, а также протестировать район или город, в котором в будущем планируется купить квартиру», — говорится в исследовании, с которым ознакомился РБК.

В этой же группе населения эксперты выявили наиболее оптимистические ожидания на ближайшее будущее: 34% респондентов надеются, что их финансовая ситуация в ближайшие шесть месяцев улучшится, причем 14% заявили, что их доходы вырастут в значительной степени.

На втором месте по степени финансового оптимизма россияне в возрасте 25–35 лет — около 26% из них ожидают улучшения своего финансового состояния в ближайшие полгода.