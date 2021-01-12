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Эксперты выявили самых активных арендаторов жилья в России

Это россияне в возрасте 18–25 лет, которых сейчас 9% от населения, подсчитали исследователи. При этом они в два раза чаще, чем средний россиянин, готовы снимать жилье для улучшения условий жизни
Фото: Антон Ваганов / ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Аренда как способ улучшения жилищных условий в России чаще всего востребована молодыми людьми до 25 лет, они готовы снять жилье в 2,2 раза чаще, чем средний житель страны. К таким выводам в ходе исследования пришли эксперты корпорации ДОМ.РФ и ВЦИОМ.

В среднем по стране арендовать квартиру готовы 10% населения, тогда как среди молодежи до 25 лет этот показатель составляет 22%. «Для молодежи аренда — это наиболее доступная возможность пожить отдельно от родителей, улучшить качество или площадь жилья, а также протестировать район или город, в котором в будущем планируется купить квартиру», — говорится в исследовании, с которым ознакомился РБК.

В этой же группе населения эксперты выявили наиболее оптимистические ожидания на ближайшее будущее: 34% респондентов надеются, что их финансовая ситуация в ближайшие шесть месяцев улучшится, причем 14% заявили, что их доходы вырастут в значительной степени.

На втором месте по степени финансового оптимизма россияне в возрасте 25–35 лет — около 26% из них ожидают улучшения своего финансового состояния в ближайшие полгода.

Каждый четвертый россиянин назвал стариков обузой для молодежи
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Молодежь до 35 лет наиболее активно стремится улучшить свои жилищные условия — из всех россиян, которые стремятся сменить жилье, 38% принадлежат именно к этой категории. «Желание начать самостоятельную жизнь — ключевой фактор, определяющий высокую потребность молодежи в жилье», — считают исследователи.

Всего в стране сейчас 31,7 млн граждан находятся в возрасте от 18 до 35 лет, то есть 29% населения старше 18 лет. При этом самых молодых — от 18 до 25 лет — всего 9,6 млн, или 9%, а тех, кто постарше — от 25 до 35 лет — 22,1 млн, или 20%. В собственном жилье живут 22,2 млн молодых людей, из них 13,4 млн — самостоятельно, а 8,8 млн — с родителями.

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Исследование проводилось с 26 ноября по 1 декабря 2020 года методом уличного интервью, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

В декабре сообщество GlobalNR в ходе опроса выяснило, что около 25% россиян в той или иной степени согласны с утверждением, будто «старшее поколение является обузой для молодежи». Этот тезис полностью поддержали 8% респондентов, а 17% заявили, что «в чем-то с ним согласны». Результаты опроса в России оказались близки к странам Запада. В Италии, США и Великобритании обузой для молодежи стариков считают 22–23% опрошенных. Исключением является Германия, где с этим тезисом согласились 18% (меньше только в Бразилии — 13%).

В странах Азии зафиксировали противоположную картину. В Индии старшее поколение обузой назвали 54% респондентов, а в Южной Корее — 42%. При этом в Корее лишь 4% (абсолютный минимум) заявили, что полностью не согласны с предложенным тезисом.

Автор
Владислав Гордеев
аренда жилья исследование ипотека
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