ВОЗ допустила более тяжелый второй год пандемии COVID-19

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Его комментарии транслировались в Twitter организации.

«Мы вступаем во второй год [пандемии], он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», — сказал Райан.

Он подчеркнул, что в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, специалисты наблюдали «идеальный сезонный шторм — холод, люди, заходящие внутрь [помещений], усилившееся социальное смешение». Эти и другие факторы привели к тому, что во многих странах передача коронавируса от человека к человеку ускорилась, полагает директор программы ВОЗ.

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