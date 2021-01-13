ВОЗ сообщила о новом недельном рекорде по заболеваемости COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 73,53 (-0,74) Инвестиции, 13:35
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 89,78 (-0,54) Инвестиции, 13:35
Реформа процедуры банкротства юридических лиц: статус и ожидания Pro, 16:13 Эпоха гибких офисов: что будет дальше? Недвижимость, 16:11 Роспотребнадзор назвал причину отравления более 60 детей в Буйнакске Общество, 16:11 Полиция объяснила визит в шаурмичную Stalin Doner в Москве Общество, 16:09 Менеджер Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором неинтересным для бойца Спорт, 16:08 Porsche назвал российские цены на юбилейный Boxster 25 Авто, 16:05 TikTok ввел ограничения для подростков Технологии и медиа, 16:01 Мишустин уволил первого замминистра в рамках реформы системы управления Политика, 15:58 Как интерактивный шоурум заменил обычные магазины РБК и МегаФон, 15:56 ВОЗ сообщила о новом недельном рекорде по заболеваемости COVID-19 Общество, 15:49 Лекции профессоров MBA: как руководитель может спасти компанию Pro, 15:48 Умер владелец Telegraph и один из богатейших людей Британии Дэвид Баркли Общество, 15:48 Lexus начал испытания кроссовера NX нового поколения Авто, 15:43 Инфекционисты оценили сроки зимнего плато по COVID в России Общество, 15:42
Пандемия коронавируса ,  
0 

ВОЗ сообщила о новом недельном рекорде по заболеваемости COVID-19

Фото: China Daily CDIC / Reuters
Фото: China Daily CDIC / Reuters

Число заразившихся коронавирусом по всему миру за минувшую неделю увеличилось на рекордные 5 млн, следует из еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как следует из опубликованного ВОЗ графика, это рекордный прирост за неделю с начала пандемии. Увеличение мирового уровня заболеваемости произошло в первую очередь за счет Северной и Южной Америки.

Зарегистрированные там случаи составляют около половины (51%) всех новых заражений и летальных исходов (45%) за неделю. В целом число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось во всех регионах мира, за исключением Юго-Восточной Азии, где с ноября наблюдается спад заболеваемости.

ВОЗ также выделила пятерку стран, занимающих лидирующие позиции по числу новых заражений за неделю. Это США (1 786 773 новых случая), Великобритания (417 620 случаев), Бразилия (313 130 случаев), Россия (165 167 случаев) и Германия (142 861 случай). Практически во всех странах в процентном отношении темп роста заболеваемости увеличился — на 35% в США, на 24% в Бразилии, на 22% в Великобритании, на 15% в Германии.

Исключение составляет Россия, где, по данным ВОЗ, прирост заболеваемости уменьшился на 12%.

О предыдущем недельном рекорде ВОЗ сообщала в декабре: на неделе с 7 по 13 декабря в мире выявили 4,3 млн заразившихся коронавирусом. Тогда в пятерку стран — рекордсменов по числу новых случаев вошли США, Бразилия, Турция, Индия и Россия.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию
коронавирус Всемирная организация здравоохранения эпидемия
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 января
Общество
Вирусолог сообщил о зимнем плато по COVID-19 в России
Общество
В России за сутки выявили почти 23 тыс. новых случаев коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter