ВОЗ сообщила о новом недельном рекорде по заболеваемости COVID-19

Фото: China Daily CDIC / Reuters

Число заразившихся коронавирусом по всему миру за минувшую неделю увеличилось на рекордные 5 млн, следует из еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как следует из опубликованного ВОЗ графика, это рекордный прирост за неделю с начала пандемии. Увеличение мирового уровня заболеваемости произошло в первую очередь за счет Северной и Южной Америки.

Зарегистрированные там случаи составляют около половины (51%) всех новых заражений и летальных исходов (45%) за неделю. В целом число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось во всех регионах мира, за исключением Юго-Восточной Азии, где с ноября наблюдается спад заболеваемости.

ВОЗ также выделила пятерку стран, занимающих лидирующие позиции по числу новых заражений за неделю. Это США (1 786 773 новых случая), Великобритания (417 620 случаев), Бразилия (313 130 случаев), Россия (165 167 случаев) и Германия (142 861 случай). Практически во всех странах в процентном отношении темп роста заболеваемости увеличился — на 35% в США, на 24% в Бразилии, на 22% в Великобритании, на 15% в Германии.

Исключение составляет Россия, где, по данным ВОЗ, прирост заболеваемости уменьшился на 12%.