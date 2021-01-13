Путин заявил о тревоге из-за ситуации с «британским штаммом» COVID-19

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В России с тревогой наблюдают за ситуацией в Великобритании, где был обнаружен новый штамм коронавируса. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, которое транслирует «Россия 24».

«Мы видим, что происходит в отдельных странах, в частности, скажем, в Великобритании, с тревогой за этим наблюдаем, находимся в контакте с нашими европейскими партнерами по этим вопросам», — сказал он.

Британский Минздрав сообщил об обнаружении нового типа коронавируса в середине декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон рассказывал, что данный генетический вариант может быть на 70% заразнее обычного. ВОЗ сообщила, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее, чем обычный вариант, однако теми же путями.

В России первого зараженного новым штаммом обнаружили в конце декабря, симптомов у него не было. Накануне, 12 января, Россия продлила приостановку сообщения с Великобританией до 1 февраля.

