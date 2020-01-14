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В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air

Недовольство сотрудников авиапроизводителя вызвала просьба руководства индонезийской компании провести для ее пилотов на тренажере дорогостоящий курс обучения полетам на новом самолете
Завод Боинг   (Фото: Ted S. Warren / AP)

Сотрудники Boeing в переписке между собой не стеснялись в выражениях по поводу покупателей лайнеров модели 737 MAX, просивших о переобучении летчиков. Об этом сообщает Bloomberg, опубликовавший новые выдержки из сообщений сотрудников авиапроизводителя, предоставленных комитетом палаты представителей по транспорту и инфраструктуре.

Из документов следует, что в Boeing отрицательно отнеслись, в том числе и к запросу на переобучение на тренажере летчиков, поступившему из индонезийской авиакомпании Lion Air.

«Теперь этой чертовой Lion Air нужен тренажер, чтобы летать на MAX, как будто они там тупые. А мне тут крутись, пытаясь понять, как все это разрулить. Идиоты», — написал один из сотрудников Boeing в июне 2017 года. Вскоре Boeing отказался обучать сотрудников Lion Air на тренажерах.

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Спустя год, в октябре 2018 года, принадлежащий Lion Air 737 MAX разбился через несколько минут после взлета из аэропорта Джакарты, причиной катастрофы называют недостатки системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), управляющей рулями на хвосте самолета и отвечающей за тангаж (угловое движение относительно горизонтальной оси), и неспособность экипажа своевременно на них отреагировать. Национальный комитет безопасности транспорта Индонезии сообщал, что Boeing отказался проводить полноценное переобучение пилотов.

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Позиция компании заключалась в том, что пилоты, ранее управлявшие другими лайнерами семейства 737, не нуждаются в переобучении на тренажере, им будет достаточно и краткого курса обучения на компьютерном симуляторе. В начале января 2020 года глава комитета палаты представителей по транспорту и инфраструктуре Питер де Фацио назвал такую позицию необоснованной.

«Boeing принял принципиально ошибочное решение, поставив производство и прибыль выше общественной безопасности. Безопасность всегда должна быть на первом месте в авиационной отрасли», — заявил конгрессмен. Он также заявил, что прежде чем 737 MAX сможет вернуться в эксплуатацию, Boeing должен будет обеспечить пилотов по всему необходимыми навыками и данными, в том числе с помощью прохождения курса подготовки на тренажере.

Полеты лайнеров Boeing 737 MAX были приостановлены после катастроф с самолетами индонезийской компании Lion Air и Ethopian Airlines. В общей сложности в двух катастрофах Boeing 737 MAX погибли 346 человек, в том числе трое россиян.

В декабре 2019 года де Фацио заявил, что возможность неоднократного повторения катастрофы при отсутствии исправления недостатков в системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) прогнозировалась Федеральным управлением гражданской авиации США еще после первой катастрофы.

В январе 2020 года из обнародованной переписки сотрудников Boeing выяснилось, что в самой компании называли самолет «разработанным клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Boeing, 737 MAX
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