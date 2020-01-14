В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air

Недовольство сотрудников авиапроизводителя вызвала просьба руководства индонезийской компании провести для ее пилотов на тренажере дорогостоящий курс обучения полетам на новом самолете

Завод Боинг (Фото: Ted S. Warren / AP)

Сотрудники Boeing в переписке между собой не стеснялись в выражениях по поводу покупателей лайнеров модели 737 MAX, просивших о переобучении летчиков. Об этом сообщает Bloomberg, опубликовавший новые выдержки из сообщений сотрудников авиапроизводителя, предоставленных комитетом палаты представителей по транспорту и инфраструктуре.

Из документов следует, что в Boeing отрицательно отнеслись, в том числе и к запросу на переобучение на тренажере летчиков, поступившему из индонезийской авиакомпании Lion Air.

«Теперь этой чертовой Lion Air нужен тренажер, чтобы летать на MAX, как будто они там тупые. А мне тут крутись, пытаясь понять, как все это разрулить. Идиоты», — написал один из сотрудников Boeing в июне 2017 года. Вскоре Boeing отказался обучать сотрудников Lion Air на тренажерах.

Спустя год, в октябре 2018 года, принадлежащий Lion Air 737 MAX разбился через несколько минут после взлета из аэропорта Джакарты, причиной катастрофы называют недостатки системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), управляющей рулями на хвосте самолета и отвечающей за тангаж (угловое движение относительно горизонтальной оси), и неспособность экипажа своевременно на них отреагировать. Национальный комитет безопасности транспорта Индонезии сообщал, что Boeing отказался проводить полноценное переобучение пилотов.