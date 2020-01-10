Сотрудник Boeing в переписке назвал 737 MAХ «спроектированным клоунами»

Корпорация обнародовала переписку персонала с резкой критикой в адрес самолета и компьютерной системы управления им. Компания назвала неприемлемым содержание переписки, копию которой направила в конгресс США

Фото: Ted S. Warren / AP

Boeing обнародовала переписку своих сотрудников с резкими замечаниями по поводу разработки самолета модели 737 MAХ; выдержки приводят СМИ, в том числе Reuters и The Telegraph.

В апреле 2017 года двое сотрудников корпорации обсудили в мессенджере проблемы с компьютерной системой управления лайнером. «Этот самолет разработан клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян», — написал один из адресатов, чье имя не раскрывается.

Некоторые сообщения свидетельствуют о том, что Boeing прибегала к лоббистским методам при появлении требований со стороны регуляторов. В ноябре 2015 года сотрудник корпорации высказал предположение, что регулирующие органы потребуют разработать тренажер с определенным типом оповещений в кабине пилота. «Мы намерены противостоять этому, и вероятно, нам потребуется поддержка на самом высоком уровне, когда придет время для окончательных переговоров», — написал он.