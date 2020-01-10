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Сотрудник Boeing в переписке назвал 737 MAХ «спроектированным клоунами»
Корпорация обнародовала переписку персонала с резкой критикой в адрес самолета и компьютерной системы управления им. Компания назвала неприемлемым содержание переписки, копию которой направила в конгресс США
Фото: Ted S. Warren / AP

Boeing обнародовала переписку своих сотрудников с резкими замечаниями по поводу разработки самолета модели 737 MAХ; выдержки приводят СМИ, в том числе Reuters и The Telegraph.

В апреле 2017 года двое сотрудников корпорации обсудили в мессенджере проблемы с компьютерной системой управления лайнером. «Этот самолет разработан клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян», — написал один из адресатов, чье имя не раскрывается.

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Некоторые сообщения свидетельствуют о том, что Boeing прибегала к лоббистским методам при появлении требований со стороны регуляторов. В ноябре 2015 года сотрудник корпорации высказал предположение, что регулирующие органы потребуют разработать тренажер с определенным типом оповещений в кабине пилота. «Мы намерены противостоять этому, и вероятно, нам потребуется поддержка на самом высоком уровне, когда придет время для окончательных переговоров», — написал он.

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Из переписки также следует, что Boeing пыталась избежать обучения пилотов на тренажерах для 737 MAX — дорогостоящего и трудоемкого процесса, отмечает Reuters.

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В сообщении, датированном 8 февраля 2018 года, сотрудник компании спросил у своих коллег, посадили бы они свою семью на самолет, пилот которого обучался на тренажере для отработки полетов на модели 737 MAX, и получил отрицательный ответ.

Компания направила копию сообщений — более 100 страниц документации — в профильные комитеты палаты представителей и сената конгресса, а также в Федеральное авиационное управление США (FAA, Federal Aviation Administration), отмечает CNN. В заявлении Boeing говорится, что эта переписка «абсолютно неприемлемая». Компания извинилась за содержащиеся там «провокационные заявления» перед регулятором, конгрессом, клиентами и пассажирами.

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Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф с участием самолетов этой модели. 29 октября 2018 года Boeing 737 MАХ 8 разбился в Индонезии близ Джакарты, погибли 189 человек. Крушение еще одного лайнера в Эфиопии в марте 2019 года привело к гибели 157 человек. В декабре корпорация приняла решение приостановить производство 737 MAX.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Boeing, самолеты
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