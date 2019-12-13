Путин поручил обдумать привлечение студентов на строительство в Арктике

Инициатива получила название «Снежный десант». Президент поручил региональным властям помочь «Российским студенческим отрядам» в проработке темы, а также организовать для участников транзит туда и обратно

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Президент Владимир Путин поручил правительству подумать над привлечением студентов в летний период для строительства объектов инфраструктуры в арктической зоне. Об этом говорится на сайте Кремля.

Доклад об этом президенту необходимо предоставить до 1 марта, а затем отчитываться по этой теме ежегодно. Разработкой правительство займется совместно с региональными властями, а также участниками организации «Российские студенческие отряды» и другими заинтересованными лицами. Согласно распоряжению они должны предусмотреть все необходимые условия для участия студентов.

Высшим должностным лицам регионов Путин поручил помогать «Российским студенческим отрядам» «в проведении всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Для участвующих в мероприятии студентов власти должны организовать транспорт, который доставит их в отдаленные населенные пункты и заберет оттуда, сообщает Кремль.

В апреле 2014 года Министерство регионального развития разработало программу социально-экономического развития арктической зоны России, действующую до 2020 года. В августе 2017 года председатель правительства Дмитрий Медведев пообещал выделить на развитие Арктики 160 млрд руб. до 2025 года.