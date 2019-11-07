Документ об основах госполитики в Арктике внесли в правительство

Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство проект президентского указа «Об основах госполитики в Арктике и нацбезопасности до 2035 года», говорится в сообщении ведомства.

Там указали, что данный документ станет частью системы документов новой арктической стратегии, в которую также войдут федеральный закон об особом экономическом режиме Арктической зоны, стратегия, определяющая цели, задачи, механизмы и этапы развития Арктической зоны России до 2035 года, и новая государственная программа, которая будет содержать специальные механизмы развития Арктической зоны и их финансовое обеспечение.

Стратегию развития Арктической зоны России поручил разработать в феврале президент Владимир Путин.