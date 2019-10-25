«Газпром» спрогнозировал прирост запасов газа на шельфе Арктики

«Газпром» ожидает прирост запасов природного газа на арктическом шельфе в размере 1,5 млрд т условного топлива до 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статью генерального директора ООО «Газпром геологоразведка» Всеволода Черепанова в корпоративном журнале.

До указанного срока компания планирует бурить на арктическом шельфе по две глубоких морских поисково-оценочных и разведочных скважины в год — всего порядка 10 штук.

В сентябре Минприроды сообщило, что ведет переговоры об увеличении геологической разведки в Арктике с «Газпромом» и «Роснефтью».

В конце лета стало известно, что кабмин поручит профильным министерствам разработать законопроект о доступе частных инвесторов на шельф. При этом госкомпании, владеющие лицензиями в Арктике, должны будут заключить с кабмином инвестиционные соглашения до 2022 года.

