Следователь сообщил о бежавшем из России главе московского офиса Абызова

Задержанная по делу Абызова финансист Екатерина Заяц участвовала в управлении офшорами экс-министра, заявил следователь. Глава московского офиса Абызова скрылся из России

Михаил Абызов в Басманном районном суде (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Екатерина Заяц, обвиняемая по делу бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, принимала участие в управлении его офшорными активами. Об этом заявил следователь Сергей Степанов в Басманном суде Москвы, который в пятницу, 13 декабря, рассматривает ходатайство об аресте Заяц.

«Имея диплом по международной финансовой отчетности, имея высшее образование, осуществляла неофициальную деятельность, направленную на незаконное обогащение Абызова, в его так называемом московском офисе», — заявил следователь. Он отметил, что Заяц подолгу жила и работала на Кипре, где была зарегистрирована подконтрольная Абызову компания Blacksiris, а также была премирована поездкой в Новую Зеландию «в качестве корпоративного такого приключения».

Руководителем московского офиса Абызова следствие считает человека по фамилии Тян, который после задержания экс-министра через Белоруссию уехал за рубеж, рассказал следователь.

На телефоне, изъятом у Заяц, было установлено некое программное обеспечение, использование которого следствие считает «частью некоей конспирации», сказал Степанов. То, что в конце декабря Заяц с супругом планировала поездку в юго-восточную Азию, следствие сочло желанием скрыться от следствия. У Заяц есть вид на жительство Украины, отметил следователь, говоря о ее возможности скрыться. «Заяц заявила следствию, что в 2012–2014 году работала, но где — не помнит», — сказал Степанов.