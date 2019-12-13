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Задержание Абызова ,  
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Следователь сообщил о бежавшем из России главе московского офиса Абызова
Задержанная по делу Абызова финансист Екатерина Заяц участвовала в управлении офшорами экс-министра, заявил следователь. Глава московского офиса Абызова скрылся из России
Михаил Абызов в Басманном районном суде (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Екатерина Заяц, обвиняемая по делу бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, принимала участие в управлении его офшорными активами. Об этом заявил следователь Сергей Степанов в Басманном суде Москвы, который в пятницу, 13 декабря, рассматривает ходатайство об аресте Заяц.

«Имея диплом по международной финансовой отчетности, имея высшее образование, осуществляла неофициальную деятельность, направленную на незаконное обогащение Абызова, в его так называемом московском офисе», — заявил следователь. Он отметил, что Заяц подолгу жила и работала на Кипре, где была зарегистрирована подконтрольная Абызову компания Blacksiris, а также была премирована поездкой в Новую Зеландию «в качестве корпоративного такого приключения».

Руководителем московского офиса Абызова следствие считает человека по фамилии Тян, который после задержания экс-министра через Белоруссию уехал за рубеж, рассказал следователь.

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Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд руб.

На телефоне, изъятом у Заяц, было установлено некое программное обеспечение, использование которого следствие считает «частью некоей конспирации», сказал Степанов. То, что в конце декабря Заяц с супругом планировала поездку в юго-восточную Азию, следствие сочло желанием скрыться от следствия. У Заяц есть вид на жительство Украины, отметил следователь, говоря о ее возможности скрыться. «Заяц заявила следствию, что в 2012–2014 году работала, но где — не помнит», — сказал Степанов.

Следователь отметил, что Заяц с 2012 года была генеральным директором ООО «Морфо Абсолони» (Morpho Absoloni LLC). По данным СПАРК, эта компания занимается арендой и управлением недвижимостью.

«Я не имела намерения скрываться, скрывать свое имущество, оно все было выдано сотрудникам. Я сама добровольно выдала им аппаратуру, которой они заинтересовались. Я не пыталась сбежать и проследовала за сотрудником, когда он попросил», — заявила Заяц, добавив, что «готова отвечать на вопросы следствия и сотрудничать с ним».

Адвокат Заяц напомнил, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если «добровольно покинуло преступную организацию». «Как видно из материалов следствия, Заяц с 2016 года не принимала никакого участия в работе упомянутых компаний», — заявил адвокат. По его словам, ни с Абызовым, ни с его непосредственными подчиненными Заяц знакома не была.

Фотогалерея 
Абызов и другие фигуранты уголовного дела в суде. Фоторепортаж

Абызова задержали в марте 2019 года, ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества. Следствие считает, что экс-чиновник, «использовав должностные полномочия министра», организовал сделку с активами ряда принадлежащих ему компаний. В итоге миноритарии понесли ущерб, а 4 млрд руб. были выведены за рубеж. Вместе с экс-министром арестованы еще пять менеджеров из его структур.

24 октября Басманный суд продлил срок ареста Абызова до 25 января 2020 года.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Михаил Абызов
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