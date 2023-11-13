Эксперты ВЭБа предложили выдавать автомобиль за четвертого ребенка

За рождение четвертого ребенка надо дарить автомобиль, а маткапитал должен расти в зависимости от климатических условий и количества детей, считают эксперты. Другие специалисты призвали не сводить помощь только к разовым выплатам

Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Модернизация системы поддержки рождаемости сможет переломить негативные демографические тенденции, говорится в докладе «Роль человеческого капитала в повышении качества и динамики развития российской экономики», подготовленном в Институте исследований и экспертизы ВЭБа, пишут «Ведомости».

Выводы аналитиков представил руководитель института Андрей Клепач. Эксперты предложили несколько способов увеличить рождаемость:

индексация материнского капитала на каждого последующего ребенка с помощью прогрессивной шкалы, а также дифференциация величины выплат в зависимости от районного коэффициента и неблагоприятных климатических условий проживания — она должна быть больше федерального уровня;

внедрение схожей системы помощи в регионах страны, часть из которых уже предоставляет выплаты, но они зависят прежде всего от возможностей бюджета самих субъектов России. Авторы презентации указали, что, к примеру, в Сахалинской области платят 150 тыс. руб. за рождение первого ребенка, 204 тыс. — при рождении второго и всех последующих;

выдавать за рождение четвертого ребенка автомобиль;

распространить на большее число компаний практику социальной ответственности в рамках ESG-политики. В докладе отмечают, что ГК «Дело» (ПАО «Трансконтейнер») платит по 1 млн руб. за рождение третьего и всех последующих детей.

С 1 февраля 2023-го материнский капитал после индексации достиг 587 тыс. руб. на первого ребенка и 775,6 тыс. руб. — на второго. Если родители уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тыс. руб. В 2024-м размер маткапитала будет повышен на 5,5% (на первого ребенка он составит почти 622 тыс. руб., на второго — около 822 тыс. руб.). В 2025-м рост составит 4% (до около 647 тыс. руб. и почти 855 тыс. руб. соответственно). Получателем может выступить отец, если мать умерла или лишена родительских прав, перестала быть усыновителем или единственный усыновитель он, а также сам ребенок.

За рождение первого ребенка предусмотрена существенно больший объем выплат, чем за последующих, это «дестимулирует рождение второго и последующих детей», считают эксперты ВЭБа. Они обратили внимание и на отсутствие в большинстве регионов мер поддержки при рождении третьего и последующих детей, а также требование, при котором на выплаты могут рассчитывать только многодетные семьи с низким доходом.

Если нынешнюю тенденцию не переломить, к 2050 году российское население может сократиться на 8,7 млн человек (6%) к ситуации на 2023 год, заключили исследователи. При этом суммарный коэффициент рождаемости (СКР) к этому году достигнет 1,66–1,69, но прежде всего благодаря высокой рождаемости среди мигрантов, а миграционный прирост не компенсирует естественную убыль населения.

Клепач отметил, что эти прогнозы содержатся в базовом сценарии, на оптимистичный сценарий можно рассчитывать при исполнении предложенных мер. В этом случае к 2050 году в России будет жить 160,7 млн человек, а СКР поднимется до 1,9–2. Как считают эксперты, в таком случае положительный естественный прирост населения начнется с 2033 года, который будет обеспечен не только миграцией, но и во многом рождаемостью.

Предложения экспертов ВЭБа вызвали противоречивую реакцию у других специалистов. Представленные выводы являются «утопическими», а если значительная часть женщин на время уйдет с рынка труда, это ударит по доходу семьи, указал директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко. Он напомнил, что высокие издержки по воспитанию детей приходится нести на протяжении всего периода взросления, а не только в первые годы жизни ребенка, следовательно, «демографическая политика, строго говоря, должна учитывать этот момент».

Улучшение демографической ситуации в России нельзя сводить только к материальной помощи, призвала директора департамента Международного альянса стратегических проектов БРИКС Илона Ильясова. Единоразовые выплаты и льготы могут быть недостаточной мотивацией для большинства семей, важно гарантировать соцподдержку детей на всем периоде их взросления, пояснила она и отнесла к этому процессу строительство детских садов, увеличение количества бюджетных мест в вузах.

Число родившихся в постсоветской истории России достигало пика в 2014 году (1,943 млн), после чего ежегодно сокращается. По итогам 2022 года показатель снизился на 6,7%, до 1,304 млн человек, а в январе—июле 2023 года было зарегистрировано 726,6 тыс. новорожденных — на 3% ниже, чем за аналогичный период годом ранее. Власти прогнозируют продолжение падения числа родившихся в 2023–2026 годах. По расчетам Росстата, рождаемость с 2028 года вернется к росту.

Президент Владимир Путин признавал в августе 2023-го, что демографическая ситуация в стране сложная. «Да, в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше, это правда, мы это знаем, были выше, чем в прошлом году, но в целом тенденция желает быть лучше», — говорил он.



Нехватка кадров уже сказывается на экономике, глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвал этот вопрос основной проблемой. «Предприятия в первую очередь говорят не о недостатке кредита, не о недостатке спроса, а о недостатке рабочей силы», — указывала она. Уровень безработицы — 3%, напомнила Набиуллина, в ряде регионов этот показатель даже ниже — «это означает, что в экономике практически не осталось свободных рук, ситуация с кадрами действительно очень острая.

Эксперты называют в числе причин такого положения дел демографическую яму 1990-х, частичную мобилизацию и релокацию высококвалифицированных специалистов за рубеж, снижение количества мигрантов, снижение производительности труда, рост неполной занятости и самозанятости.