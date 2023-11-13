В Москве госпитализировали режиссера Митту

Болеющего пневмонией режиссера Александра Митту госпитализировали, его состояние ухудшилось на фоне перенесенного инсульта, заявили в его киношколе. 90-летний Митта отказался от госпитализации в предыдущий визит скорой 12 ноября

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Народного артиста России, кинорежиссера Александра Митту экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве, сообщается в телеграм-канале его киношколы.

«По нашей информации, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало резко хуже — он не мог даже самостоятельно сидеть. Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта», — говорится в публикации.

Отмечается, что днем 12 ноября скорая уже приезжала к Митте, однако он отказался от госпитализации.

Как пишут «Известия» , 90-летнему режиссеру вызвали скорую помощь из-за того, что он стал задыхаться. Его повезли в Боткинскую больницу. Точный диагноз неизвестен.

Александр Митта окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его дебют в кино состоялся в 1961 году, когда он вместе с кинорежиссером Алексеем Салтыковым поставил фильм «Друг мой, Колька!». В 1982 году он снял фильм «Сказка странствий», музыку к которому написал композитор Альфред Шнитке, а также «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Точка, точка, запятая...» (1972), «Экипаж».

За свои фильмы Митта неоднократно получал премии кинокритиков. Он был награжден кинопремией «Ника» за сценарий к сериалу «Граница. Таежный роман», а в 2008 году его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю творческую деятельность.

Митту госпитализировали в начале июля, тогда, как писал Mash, ему поставили диагноз «транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии», также психиатр диагностировал у него деменцию. По данным «112» добавил, что у режиссера также нашли онкологическое заболевание почки, осложнения пошли во внутренние органы.

Его выписали спустя чуть более недели, когда состояние режиссера стабилизировалось. В Боткинской больнице уточняли, что сознание у Митты ясное, после стабилизации состояния его перевели из реанимации в неврологическое отделение.