Александр Митта (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Народного артиста России, кинорежиссера Александра Митту перевели из реанимации в обычную палату, сообщил РБК его представитель.

«Состояние Александра Наумовича стабилизировалось, вчера его перевели из реанимации в обычную палату», — рассказал РБК собеседник. Режиссер был госпитализирован 3 июля в московскую больницу им. Боткина.

По информации источников «Mash», Митту перевели в неврологическое отделение, его состояние улучшилось, в связи с чем медики планируют его скорую выписку. Врачи поставили режиссеру диагноз «транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии». Также психиатр диагностировал у Митты деменцию. Телеграм-канал «112» добавил, что, помимо микроинсульта, у режиссера нашли онкологическое заболевание почки, осложнения пошли во внутренние органы. Сын режиссера Евгений Митта сообщил ТАСС, что его отца выпишут из больницы на следующей неделе. Ранее он говорил, что с Александром Миттой «все в порядке», «нет никаких страшных симптомов».

3 июля телеграм-канал Baza сообщал, что 90-летний Митта почувствовал себя плохо — его частично парализовало, в связи с чем его сын вызвал скорую помощь.

Александр Митта окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его дебют в кино состоялся в 1961 году, когда он вместе с кинорежиссером Алексеем Салтыковым поставил фильм «Друг мой, Колька!». В 1982 году он снял фильм «Сказка странствий», музыку к которому написал композитор Альфред Шнитке, позже — «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Точка, точка, запятая...» (1972), «Экипаж».

За свои фильмы Митта неоднократно получал премии кинокритиков. Он был награжден кинопремией «Ника» за сценарий к сериалу «Граница. Таежный роман», а в 2008 году его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю творческую деятельность.