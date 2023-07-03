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Общество ,  
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Народного артиста Александра Митту госпитализировали

90-летнего кинорежиссера Александра Митту госпитализировали
Александр Митта
Александр Митта (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Народного артиста России, режиссера и актера Александра Митту госпитализировали в московскую больницу им. Боткина, сообщил источник газеты «Известия». По словам собеседника «РИА Новости», Митта находится в реанимации.

В свою очередь сын артиста Евгений заявил агентству, что с его отцом все нормально и он находится на обследовании. «Ничего страшного не произошло, все в порядке, врачи им занимаются. Нет никаких страшных симптомов», — сказал он.

Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что кинорежиссеру потребовалась помощь врачей, его частично парализовало. По сведениям канала, 90-летний Митта почувствовал себя плохо, его сын вызвал скорую помощь. По информации Mash, у Митта появилась слабость в руке и ноге.

РБК направил запрос в пресс-службу Боткинской больницы.

Александр Митта окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его дебют в кино состоялся в 1961 году, когда он вместе с кинорежиссером Алексеем Салтыковым поставил фильм «Друг мой, Колька!». В 1982 году он снял фильм «Сказка странствий», музыку к которому написал композитор Альфред Шнитке. Последний его фильм «Шагал — Малевич», снятый в 2013 году, рассказывает о витебском периоде жизни художника Марка Шагала.

За свои картины Митта неоднократно получал различные награды: за «Друг мой, Колька!» — премию кинокритики за лучший фильм 1961 года и премию на Международном кинофестивале в Лондоне в том же году, за «Точка, точка, запятая...» — главную премию на IV «Параде детских фильмов» в Белграде в 1972-м и премию Ленинского комсомола. За сценарий к сериалу «Граница. Таежный роман» Митта получил кинопремию «Ника». В 2008 году «за большой вклад в развитие отечественного киноискусства и многолетнюю творческую деятельность» он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Теги
госпитализация реанимация режиссер Александр Митта
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