Режиссера Александра Митту решили выписать из больницы

Александр Митта (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Кинорежиссера Александра Митту собираются выписать во вторник, 11 июля. Об этом РБК сообщил его представитель.

Ранее в Боткинской больнице рассказали агентству «РИА Новости», что Митта остается в состоянии средней тяжести, при этом сознание у него ясное. Он лежит в неврологическом отделении. Самочувствие режиссера стабилизировалось 6 июля, его перевели из реанимации в обычную палату.

3 июля 90-летний Митта почувствовал себя плохо, его госпитализировали.

Mash со ссылкой на источники сообщал, что врачи поставили Митте диагноз «транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии», также психиатр диагностировал у него деменцию. Телеграм-канал «112» добавил, что у режиссера нашли онкологическое заболевание почки, осложнения пошли во внутренние органы.

Александр Митта окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1982 году он снял фильм «Сказка странствий», музыку к которому написал композитор Альфред Шнитке, а также «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда» и «Точка, точка, запятая...».

За свою деятельность в 2008 году он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю творческую деятельность.