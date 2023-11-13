Как изменились проблемы беженцев с Украины в российских регионах

Как изменились проблемы, с которыми сталкиваются беженцы с Украины, из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — в материале РБК

Фото: Александр Река / ТАСС

РБК писал о том, с какими проблемами сталкиваются беженцы с Украины, из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: в августе 2022 года и в марте 2023 года.

Проблемы с паспортами

С октября 2022 года по конец мая российские паспорта получили почти 1,5 млн жителей новых регионов. В их числе те, с которыми поговорил РБК. Почти все они прошли процедуру без проблем, а от момента подачи документов до получения паспорта у некоторых могло проходить чуть больше двух недель. Другие способы легализации — получение временного убежища или разрешения на временное проживание (РВП) — никто из собеседников РБК не выбрал, так как они намерены остаться в России.

Число обращений, поступивших от украинских беженцев, снизилось за последний год, отмечают в аппаратах уполномоченных по правам человека в регионах. Так, в Московской области в 2022 году к омбудсмену обратились 800 человек, а в 2023 году число обращений составило 129. В Ростовской области в прошлом году получили 222 обращения, в этом году — 50.

«Многие вопросы законодательно урегулированы. Дало свои плоды и правовое просвещение. Люди успели разобраться во многих вопросах. Многие приобрели российское гражданство. Основные острые моменты сняты», — отметили в аппарате омбудсмена Воронежской области.

Сложности возникают у обладателей украинского удостоверения личности нового образца (пластиковая ID-карта, оформляется с 2016 года). Как рассказали РБК в комитете «Гражданское содействие» (признан НКО-иноагентом, занимается помощью беженцам), такие люди не могут оформить российское гражданство, если у них нет подтверждения проживания на украинской территории. В этом случае они отправляют запрос по месту жительства, однако если истребовать оттуда документы не получается, то процедуру оформления гражданства они начать не могут. В этом случае им остается легализовываться в России другими способами, например через РВП.

О другой проблеме рассказала Анастасия из города Рубежное (ЛНР), она вместе с дочерью и парализованной мамой живет в Ленинградской области с апреля 2022 года. По ее словам, самой большой сложностью после переезда было оформление российского паспорта маме. Для этого понадобились шесть обращений и жалоб. «Я писала везде, куда только можно: МВД, Кремль, обращалась в местную администрацию, ходила к местным депутатам, писала обращения губернатору, уполномоченному по правам человека», — говорит она. В итоге лишь спустя полгода удалось организовать выезд инспектора для получения паспорта на дом. Время заняло также подтверждение инвалидности и оформление на маму пенсии — первую выплату они получили в сентябре 2023 года.

Ранее беженцы жаловались на необходимость оплаты услуг по переводу документов и нотариальное заверение с украинского языка на русский. В феврале 2023 года был принят пакет законопроектов по интеграции новых регионов. Одной из новых норм жителям разрешили подавать документы на украинском языке.

Пенсии по показаниям свидетелей

Одним из наиболее острых вопросов остается начисление пенсий. В аппаратах уполномоченных по правам человека в регионах отмечают, что по этому вопросу к ним обращались как в 2022 году, так и в 2023 году, а в Московской и Воронежской областях сообщили, что в этом году число таких обращений выросло.

Проблема возникает при подтверждении трудового стажа, когда человек не может предоставить документы из-за утраты архивов или ведения боевых действий. «Например, при рассмотрении вопросов о назначении досрочной пенсии граждане, прибывшие из ДНР, ЛНР, Запорожья, Херсона и с Украины, которые раннее работали на вредном производстве, не всегда могут это документально подтвердить. На [наши] запросы поступает информация о том, что архивы не сохранились. Таким образом, граждане смогут оформить пенсию только на общих основаниях», — пояснили в аппарате уполномоченного по правам человека в Московской области.

С 1 марта в четырех новых регионах начали назначать пенсии по российским нормам. Для того чтобы получать пенсию, необходимо быть гражданином России и постоянно проживать в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях по состоянию на 30 сентября 2022 года. Перерасчет пенсий по российским правилам затронет 1,61 млн человек, оценивал Минтруд в январе. Если после перерасчета размер пенсии окажется ниже, чем человек получал до этого, то разница будет компенсирована с помощью специальной доплаты. В июле Минтруд раскрыл средний размер пенсий в новых регионах: 15,97 тыс. руб. В Запорожской области — 17,84 тыс. руб., в ЛНР — 16,73 тыс. руб., в Херсонской области — 16,87 тыс. руб., в ДНР — 14,23 тыс. руб.

Невозможность подтвердить стаж также сказывается на размере начисляемой пенсии. В Ростовской области сообщили РБК, что несогласие с размером пенсий — наиболее частая причина обращения граждан. На это в разговорах с РБК жалуются и сами беженцы. Елена (приехала из Северска (ДНР) с мужем в августе 2022 года) рассказала, что получает пенсию в размере 9,224 тыс. руб., ее муж — 10,5 тыс. руб. (у него 20 лет стажа). Кроме этого, пенсионеры получают специальные доплаты, на двоих они составляют около 8,5 тыс. руб. В итоге их доход в месяц составляет около 28 тыс. руб., из которых 20 тыс. они отдают за аренду квартиры в Московской области. «На 8 тыс. руб. в месяц двоим, конечно, очень тяжело жить. Муж писал заявление, чтобы нам повысили пенсию. Нам сказали, что в феврале, возможно, рассмотрят наш вопрос», — пояснила она.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Другая Елена (переехала из Славянска (ДНР) с престарелой мамой, дочерью и двумя внуками) сообщила, что ее пенсия составляет 9,9 тыс. руб., матери — 7,8 тыс. руб. Наталья (имя изменено, приехала в Россию из Макеевки (ДНР) вместе с мужем) получает пенсию в размере чуть больше 10 тыс. руб. (стаж 30 лет), ее муж — 17 тыс. руб.

Для решения проблемы с подтверждением стажа и размера заработка были созданы специальные межведомственные комиссии. По словам уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, «на них возлагалось много надежд». «Но если документы утрачены, доступа к архиву нет, то и комиссия подтвердить ничего не может. Это уже показала практика. Проблему надо решать на законодательном уровне», — сказала Мерзлякова РБК.

В Минтруде РБК сообщили, что пенсии, назначаемые «с учетом установленных особенностей», были назначены 887 тыс. граждан, проживающим или ранее проживавшим на территории новых регионов. Из них подавляющее большинство — 874 тыс. — сейчас живет там же. Еще 12,5 тыс. пенсий были назначены тем, кто уехал в другие регионы России.

Что касается работы межведомственных комиссий, то периоды работы граждан при отсутствии у них документов могут устанавливаться на основании копий документов или документов, косвенно подтверждающих факт трудоустройства, пояснили в Минтруде. Если же нет и их, то могут быть использованы «показания свидетелей, знающих гражданина по совместной работе и располагающих документами о своей работе у того же работодателя в тот же период, что и гражданин, в отношении которого они дают свидетельские показания». Обратиться в комиссию можно лично или через территориальные органы Соцфонда. Всего на сегодняшний день комиссии помогли с подтверждающими документами для назначения пенсии почти 4 тыс. граждан, сообщили в Минтруде.

Кроме того, возникают проблемы и с начислением пенсий тем людям, которые приехали с территории Украины. В аппарате уполномоченного по правам человека в Воронежской области пояснили, что с 1 января 2023 года перестало действовать Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Сейчас в аппарате омбудсмена, например, рассматривают обращение гражданина, который прибыл из Сумской области и в январе 2023 года получил российское гражданство. «Но ему не представляется возможным зачесть в страховой стаж периоды осуществления трудовой деятельности на территории Украины, в связи с чем ОСФР по Воронежской области отказывает ему в назначении страховой пенсии по старости, — подчеркнули там. — Указанная проблема требует законодательного решения на федеральном уровне, поскольку аналогичные проблемы будут систематически возникать как у нас, так и в других регионах».

Компенсация за потерю дома и «экстренный порядок покидания»

«Пытались подать заявление на компенсацию по потере жилья и имущества. Не приняли, потому что все наши правоустанавливающие документы на дом и квартиру уничтожены. Значит, ничего у нас не было и ничего нам не положено», — рассказывает Анастасия из Рубежного.

Другой пример приводят в аппарате омбудсмена Воронежской области. По региональному закону возмещение можно получить, если в собственности нет иного пригодного для жизни помещения. К омбудсмену обратился человек, который лишился своего дома в ЛНР, но, приехав в Воронежскую область, купил в ипотеку жилье, чтобы его семья могла обустроиться на новом месте. «Имеет он право на получение выплаты? Однозначный ответ дать невозможно. Поэтому уполномоченному по правам человека в ЛНР направлен уточняющий запрос с просьбой разъяснить, на какую дату гражданин должен соответствовать условиям порядка, чтобы не получить отказ в предоставлении меры социальной поддержки», — говорят в аппарате омбудсмена.

Марина (имя изменено) приехала с мужем из Херсона после того, как город перешел под контроль украинской армии. Она сообщила, что подавала заявление на получение единовременной выплаты «на обзаведение имуществом», а также на жилищный сертификат. Однако в обоих выплатах им отказали.

Программа жилищных сертификатов действует с октября 2022 года и касается тех, ко был вынужден экстренно покинуть постоянное место жительство в Херсоне или правобережной части Херсонской области. Программа распространяется на тех, кто прибыл в Россию после 24 февраля 2022 года, не имел при этом регистрации в стране, и получил гражданство.

Заявление на жилищный сертификат рассматривали месяц. В уведомлении об отказе (есть у РБК) говорится, что в 2022 году Марина с мужем выехали из Херсона не сразу в Россию, а сначала в Мадрид, где ее супруг экстренно проходил лечение, и только в августе 2023 года приехали в Россию на постоянное проживание. «С учетом изложенного... Ваша семья не относится к числу жителей г. Херсона и части Херсонской области, которые после 24.02.2022 покинули место постоянного проживания на указанных территориях и прибыли в экстренном порядке на постоянное место жительства на иные территории РФ, имеющих право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных для данной категории граждан», — говорится в уведомлении департамента городского имущества Москвы. Аналогичный ответ Марина получила и от Управления соцзащиты населения ЦАО Москвы (есть у РБК) по поводу выплаты «на обзаведение имуществом». «Экстренный порядок покидания территории Херсонской области не предполагает пребывание гражданина на иной территории», — говорится в документе.

Как рассказала Марина РБК, они с мужем бежали из Херсона перед заходом в город украинских военных. Пенсионеры пытались выехать в Россию через Румынию и Турцию, однако в Румынии у мужа Марины случилось три микроинсульта и ему потребовалось срочное лечение. После этого их дочь, которая живет в Мадриде, забрала родителей в Испанию, где отца госпитализировали. Потом врачи разрешили мужу Марины перелеты, они отправились в Россию на постоянное проживание.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Минстрое сообщили РБК, что заявления на получение государственных жилищных сертификатов на обеспечение жильем подали 146 846 граждан, получили — 95 616 граждан (данные на 8 ноября).

Буллинг в школах

Среди проблем, о которых опрошенные РБК беженцы ранее не говорили, — адаптация детей в новых школах. Некоторым из них сложно успевать по программе, с начала активных боевых действий дети Украины учились на удаленке, что сказалось на качестве их знаний. Помимо этого, бывают случаи, когда дети, приехавшие с Украины, в школе сталкиваются с буллингом.

Ирина (имя изменено) приехала из Купянска (Харьковская область) с мужем и двумя детьми, на седьмом месяце беременности. Третий ребенок родился уже в России. Старшего сына (10 лет) зачислили в школу в Подмосковье. «Однажды он пришел из школы домой с синяками на ногах. Спрашиваю: «Что случилось?» Он говорит: «Бегал и упал». В итоге признался, что два мальчика его держали, а две девочки били, называли украинцем, рассказала Ирина. По ее словам, в школе не стали вмешиваться в конфликт детей, аргументировав это тем, что «они сами должны разобраться». В итоге семья переехала в другой город, сменив школу. В новой школе Ирина договорилась с директором не афишировать происхождение сына.

Ирина из Купянска «Мы уехали 11 марта 2022 года. До этого все мосты уже были перебиты, мы из подвалов не вылезали. Ехали через Белгородскую область. Людей было много, [на границе] стояли долго. На тот момент я была в положении, на седьмом месяце. Мы приехали в Московскую область, я сдала экзамен на получение РВП, но получить разрешение не смогла, потому что из-за беременности было уже очень тяжело ходить. В итоге родила, [в роддоме] отношение было чудесное. Роды были бесплатные, но койко-место было платное».

В некомфортную ситуацию в первые дни в школе попала и дочь Вероники, которая приехала из Бахмута (ДНР). «Когда она пришла в школу, ее стали спрашивать мальчишки, с Украины ли она, потому что в школьный чат в WhatsАpp ее добавили по украинскому номеру. Она просто проигнорировала, сделала вид, что не слышит. Но на следующий день ее снова стали спрашивать. Но я ей уже сказала, чтобы она говорила, что она с новых присоединенных территорий Российской Федерации. Она так ответила, и после этого вопрос закрылся», — пояснила Вероника.

Вероника из Бахмута (Артемовск) «В августе прошлого года наш дом попал под обстрел и из-за прямого попадания погиб мой муж, отец моей дочери. Мы прожили в Артемовске до ноября, а потом выехали на территорию Украины. Единственный путь выезда был через Европу, потому что все границы с Россией и Белоруссией уже были закрыты. Мы выезжали с дочерью и котом. В Польше нас высадили из автобуса, потому что животных туда можно ввозить только по сертификату [а его у нас не было]. И мы застряли еще на неделю, пока я делала документы. Вариант не брать с собой кота мы не рассматривали: ребенок, потеряв отца, дом, привычную жизнь, не мог потерять еще и питомца, которого ей подарил папа. С собой я вывезла альбом с детскими фотографиями, кукол дочери. У нас был пакет с вещами, когда мы его открыли, дочь попросила их не стирать, сказала, что они пахнут домом. От нашего города остались только руины, дом полностью разрушен. Когда погиб мой муж, там остались хотя бы стены, но последний раз я видела наш дом на видео, и там даже стен уже нет. У нас был гараж, от него остались только фундамент и рамка от ворот».

В комитете «Гражданское содействие» подтвердили наличие обращений о случаях буллинга в школах, но подчеркнули, что это не массовое явление, а скорее точечное. Как правило, такие конфликты решаются на уровне школьной администрации. В фонде «Дом с маяком» также сообщили, что сталкиваются со случаями агрессии и травли ребенка, когда он и родители обращаются в фонд за психологической помощью. В аппаратах региональных омбудсменов сообщили, что подобных обращений не получали.

Проблемы с регистрацией

Беженцы, пытавшиеся обосноваться в Москве, рассказали о сложностях с зачислением детей в школу или детский сад из-за отсутствия регистрации. «Я подавала заявления в школу, но там их просто отклоняли. Говорили, что без регистрации никак. А там, где мы снимаем, нам не могут сделать регистрацию. Я ездила в четыре инстанции, но они говорили, что мой вопрос не к ним, и просто отправляли куда-то еще», — рассказывает Вероника. В фонде «Дом с маяком» Веронике помогли составить заявление в департамент образования Москвы, там ситуацию взяли под контроль, и после этого ее дочь зачислили в школу.

Елена, которая уехала из Славянска (ДНР) с мамой, дочерью и двумя внуками, рассказала, что самой большой проблемой для них стало устройство внучки в детский сад в Москве. Пока ребенок не устроен в сад, ее мама не может выйти на работу, и постоянного дохода у семьи пока нет.

В «Доме с маяком» отмечают, что в основном проблема связана с тем, что многие квартирные хозяева не хотят делать регистрацию жильцам, чтобы не привлекать внимание к тому, что они сдают жилье. С детскими садами в Москве все гораздо сложнее, поясняют в «Гражданском содействии» — туда берут только с постоянной регистрацией. «Эта проблема очень серьезная, потому что очень много матерей-одиночек и им нужно работать. Они оказываются в ситуации, когда им некуда деть детей. И если раньше мы жаловались в департамент образования Москвы и детей брали в детский сад, то сейчас, как правило, эти жалобы не действуют, приходится устраивать детей через суд, это занимает очень много времени», — поясняют там.

В департаменте образования Москвы подтвердили, что для зачисления ребенка в школу необходима регистрация по месту пребывания (временная регистрация) или по месту жительства (постоянная). При соблюдении этого условия «в зачислении может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест в школе или детском саду», отмечают там. В этом случае специалисты помогают в подборе другой образовательной организации.

Отсутствие постоянной регистрации тянет за собой еще одну проблему — невозможность оформить статус многодетной семьи. С этим, например, столкнулась Арина (имя изменено), которая в феврале приехала в Москву из ДНР с двумя детьми (16 и 11 лет), будучи беременной. Третий ребенок родился уже в Москве. Арина воспитывает детей одна, работает проектно, постоянного дохода пока не имеет. «Нам отказывают в статусе многодетной семьи. С ним у нас были бы льготы — например, у средней дочери было бы горячее питание в школе, бесплатный проезд был бы. Нам это очень нужно. И у нас варианты — либо приобрести жилье в ипотеку, либо сделать постоянную регистрацию. Но постоянную регистрацию с тремя несовершеннолетними детьми мне, конечно, никто не сделает. Мы консультировались с юристом, писали обращения властям, но пока безуспешно», — рассказала Арина.

Понятие многодетной семьи, а также льготы, которые дает этот статус, каждый регион определяет самостоятельно. В большинстве субъектов семья считается многодетной, если в ней воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. В Москве — если хотя бы один из детей младше 16 или 18 лет, если он обучается в образовательной организации. Постоянная регистрация по месту жительства хотя бы одного из родителей и всех детей в столице обязательна.

Поиски жилья, ночи в аэропорту и помощь с ложками

Вероника, которая приехала из Бахмута с дочерью, сейчас снимает квартиру в одном из районов Москвы за пределами МКАД. Вместе с коммунальными платежами выходит около 26–28 тыс. руб. в месяц. «Квартира, конечно, не айс, мы заехали, там был один раскладной диван и комод. Но волонтер фонда «Дом с маяком» Наталья помогла: привезла для дочки письменный стол, стул, лампу, привезла нам шкаф-купе. Это необходимые вещи, но я не могла их купить», — говорит Вероника.

У Анастасии из Рубежного (приехала с дочерью и парализованной мамой) денег на съем не было, их пустил пожить друг детства. Сейчас они живут там вчетвером: помимо них проживает беженка 70 лет, которая потеряла родных. «Я увидела объявление в чате, что в город приехала женщина из нашей области, что у нее вот такие страшные жизненные обстоятельства. Мы раньше с ней не были знакомы, жили в разных городах. И я как-то даже не раздумывая решила предложить ей место у нас в семье. Я из-за мамы не могла нормально выйти на работу, ей нужен постоянный уход. А так мы все вместе держимся очень хорошо и по-дружному. Я теперь могу работать спокойно, а наша бабушка помогает мне и с мамой, и с ребенком», — рассказала Анастасия.

Но скоро им придется искать другое жилье — собственник выставил квартиру на продажу. «Сейчас живем в состоянии постоянного ожидания, что нужно съезжать. Нам снять квартиру с лежачим больным не так просто. Но пока, слава богу, с крышей, а дальше видно будет», — говорит она. Однако тут же добавляет: «Не подумайте, что все ужасно. Наоборот, уже все отлично, все побороли. Живем дальше».

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Анна приехала с мужем из небольшого города Днепропетровской области в августе этого года. Разместились в ПВР в Смоленской области. «Условия замечательные. У нас своя комната, в комнате ванная и туалет. Еду привозят, завтрак, обед и ужин в индивидуальных судочках. Чайник есть, микроволновка, стиральная машина общие тоже есть», — рассказала она. Всего в ПВР около 28 человек, из них восемь — дети. Недавно Анна с мужем оформили российское гражданство, после этого подали документы на оформление российской пенсии. В будущем они планируют оставаться в Смоленской области — перспектив вернуться на украинскую территорию супруги для себя не видят.

Анна из Днепропетровской области «Мы выехали с Украины в апреле 2022 года. Сначала в Польшу, там мы делали загранпаспорта. Подавали заявления, оплачивали [пошлину], ждали, пока сделают. Мы пенсионеры, денег было немного, приходилось копить. Надо же все оплачивать в польских злотых, а когда меняешь, платишь комиссию. Получается, снова надо копить. Потом на дорогу стали копить. Собирались ехать через Прибалтику, а там евро, опять надо менять, опять комиссия. Ну и на первое время нужны были деньги, не приедешь же в Россию со 100 руб. В итоге приехали только в августе этого года».

Марина из Херсона прилетела во Внуково вдвоем с мужем-инвалидом после лечения в Мадриде (они пенсионеры, он передвигается на коляске) в августе этого года и начала искать возможность разместиться. «В МФЦ нам дали памятку с телефонами. Я звонила в ПВР, мне говорили, что мы первые в очереди, и обещали перезвонить. И мы жили двое суток в аэропорту, ждали. С инвалидом, с вещами в аэропорту — это кошмар», — рассказала она.

В итоге женщина нашла ближайший к аэропорту хостел, где ее с мужем согласились бесплатно на время поселить в пустую комнату. «Мне в религиозной благотворительной организации дали продукты, вещи для гигиены, одежду. Фонд помощи беженцам «Дом с маяком» до 1 января взял нас под опеку. Они дали нам ложки, вилки, кастрюли, сковородку. У нас на такие вещи денег нет. Еще 6 тыс. дали нам на одежду, мы хоть халаты купили, полотенца. Я очень благодарна им. И продуктовый сертификат на 10 тыс. нам тоже дали», — пояснила она.

Как пояснила Марина, пенсию им с мужем пока не оформили, они ожидают, что первые выплаты начнутся в районе Нового года. Пока их единственный доход — это заработок Марины, с 1 октября ее временно взяли уборщицей в тот хостел, где они живут.

Возвращение домой и посттравматический синдром

В июне 2022 года Валерия вместе со своим молодым человеком приехала в Краснодар из Мариуполя. Они сняли квартиру и начали искать работу — ранее оба работали на телевидении. «Первое, что нужно было по прибытии, — регистрация: без нее никуда, ни на работу, ни документы оформить», — отметила Валерия. Однако если с жильем ситуация решилась, то с работой нет. Обращения в редакции местных телеканалов ничего не дали, а в центре занятости, по ее словам, ей предложили работу с зарплатой 15 тыс. руб. Начались проблемы с деньгами. В итоге снимать жилье дольше было не на что, и девушка вернулась в Мариуполь.

Квартира Валерии в Мариуполе «более или менее уцелела», говорит она. «Она успела погореть, но ее в итоге потушили», — рассказала девушка. Решение о возвращении назад, в Мариуполь, не было для нее тяжелым: «Как-то спокойно было и даже уверенно». Она приехала обратно в начале октября прошлого года, пробыв в Краснодарском крае около четырех месяцев.

Наталья вместе с пожилой мамой и ребенком жила в ПВР в Курской области с февраля 2022 года по лето 2023 года. В июне они вернулись в ДНР, в город Харцызск. «Вернулась домой и перекрестилась. Тут, конечно, страшно, особенно сейчас, очень-очень сильно громко, но дома все же лучше. Как бы там ни принимали… Больше ни в какие ПВР не хочется, никуда не хочется», — говорит Наталья. При этом она оговаривается, что условия в ПВР были нормальными.

Ребенок Натальи болел, и женщина летом 2023 года решила привезти его в Донбасс к знакомому доктору. «Я привезла ребенка домой и увидела его реакцию. Ребенок полы целовал, трехлетний ребенок целовал полы. И он говорит, «все, не хочу никуда». Мы потом, конечно, вернулись в ПВР, потому что у меня там мама была, вещи надо забрать. Но я его час не могла в наш номер завести, он плакал. И я поняла в тот момент, что мы возвращаемся», — вспоминает она. По ее словам, первые два месяца ребенок практически не выходил за пределы дома. «У нас частный дом, и во дворе там построена песочница, площадка. Если надо было куда-то идти, говорил, что не хочет. Сейчас полегче», — рассказала Наталья.

Председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина (признана иноагентом) отмечает, что после выезда из зоны боевых действий беженцы испытывают душевный подъем, однако у многих он может сменяться спадом по мере того, как человек сталкивается с новыми проблемами.

«По моим наблюдениям, когда человек попадает в положение беженца, он оказывается в безопасном пространстве и у него наступает состояние эйфории, появляется много надежд на будущее. Появляется ощущение, что дальше все пойдет замечательно, — пояснила Ганнушкина. — Но, к сожалению, дальше замечательно идет очень мало у кого, и постепенно перед человеком возникают картины пережитого им горя, он может впадать в депрессию и в состояние бездеятельности. В этот момент люди нуждаются в помощи даже больше, чем в начале, когда им нужно было как-то устроиться. Человеку нужна поддержка, чтобы снять посттравматический синдром, чтобы начать новую жизнь».

По ее словам, украинские беженцы сталкиваются с этим, а также с тем, что «общество в целом не готово им помогать в широком смысле слова».

В фонде «Дом с маяком» также отмечают, что после того, как человек оказался в безопасной ситуации, у него могут начать проявляться симптомы ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). «Многие беженцы обращаются к психологу с жалобами на сильную тревогу, подавленное состояние, нежелание жить», — добавили там.