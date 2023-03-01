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Пенсии жителей новых регионов пересчитают по российским законам

Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей начнут получать пенсии по российским нормам. 1 марта в силу вступил закон об особенностях пенсионного обеспечения в новых регионах, документ опубликован на портале правовой информации.

Для того чтобы получить российскую пенсию, жителям новых регионов необходимо выполнить два условия: иметь российское гражданство и постоянно проживать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по состоянию на 30 сентября 2022 года. Размер пенсии пересчитают по российскому законодательству. По оценке Минтруда, эта процедура коснется 1,61 млн человек. Расчет выплат пройдет с учетом заработка и трудового стажа.

В России размер пенсии зависит от общей суммы страховых взносов, которые платил работодатель. При расчете выплаты стаж и заработок, полученные до 2002 года, будут полностью учитываться. За период с 2002 по 2022 годы сумма страховых взносов будет определяться следующим образом. Для жителей Запорожской и Херсонской областей возьмут за основу среднемесячный заработок в Крыму (37 315 руб.), для жителей ЛНР и ДНР — среднюю зарплату в Ростовской области 40 183 руб.) При исчислении взносов также учтут предельную величину базы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 1 января 2022 года и индивидуальную часть тарифа пенсионных взносов (16%).

Стаж, полученный во время работы на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, будет подтверждаться документами, которые выдает работодатель или госорганы. Это могут быть сведения из индивидуального лицевого счета, сведения о доходах физлиц, документы служб занятости, территориальных органов ФНС и другие. Если возможности подтвердить свой стаж нет, гражданин может обратиться за помощью в специально созданную межведомственную комиссию по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав. В ее состав входят представители Соцфонда, Роструда, ФНС, исполнительных органов субъекта в сфере труда и занятости, органов местного самоуправления. Комиссия может установить стаж на основании показаний двух и более свидетелей.

Если после перерасчета по российским нормам размер пенсии окажется ниже выплат, которые житель нового региона получал до 1 марта, государство компенсирует эту разницу с помощью специальной доплаты. Заявление о перерасчете можно подать до 29 февраля 2024 года. Для действующих пенсионеров размер пенсии пересчитают автоматически с 1 марта. В дальнейшем пенсии и надбавки к ним будут индексироваться.

Пенсии будут выплачиваться за счет средств бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. По расчетам Минтруда, расходы на выплату из бюджетной системы страховых пенсий в 2023 году составят 368,9 млрд руб., 2024 году — 385,9 млрд руб., 2025 году — 405,8 млрд руб.

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Закон решает проблему различия возрастных цензов выхода на пенсию по старости. В 2022 году в России они составляли 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин, в ДНР и ЛНР — 55 лет для женщин и 60 для мужчин, а в Херсонской и Запорожской областях — 60 лет для граждан обоих полов.

Для поэтапного перевода пенсионных систем на российское законодательство власти примут временные нормативные акты регионального уровня. С 1 января 2023 года по 31 декабря 2032 года граждане, которые достигли пенсионного возраста по законодательству присоединенных территорий, но не достигли его по российским нормам, будут получать ежемесячные социальные выплаты вместо пенсий. Это компенсация за ухудшение условий выхода на пенсию. После достижения общеустановленного возраста жители новых регионов смогут оформить пенсию по законодательству России.

Территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Этому предшествовали референдумы, в ходе которых, по данным местных властей, большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области поддержали присоединение к России. Сейчас идет переходный период интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России. Он продлится до 1 января 2026 года.

Теги
пенсии Россия Запорожская область Херсонская область ДНР ЛНР
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