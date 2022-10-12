В Белгороде сработала ПВО

После работы систем ПВО оперативные службы зафиксировали повреждения на шести улицах Белгорода. Жители сообщили о громких звуках и трясущихся окнах. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет

Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

В Белгороде сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщили РБК в оперштабе правительства области.

«Оперативные службы фиксируют сообщения о незначительных повреждениях на ул. Красноармейская, 6 (а/м «Хюндай Солярис», повреждение заднего стекла), Буханова (повреждены электропровода), ул. Сумская (осколки на дороге), ул. 8 Марта, 239 (осколки на дороге), ул. Белинского (осколки на дороге), ул. Красноармейская, 56/1 (осколки возле дома), Ромашковый 1-й тупик, 6 (осколок в теплице), ул. Боева, 1 (обломок во дворе). По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — привели детали власти региона.

Как сообщает городской портал Go31 со ссылкой на очевидцев, было слышно пять или шесть громких звуков, у машин во дворах сработала сигнализация.

10 октября обстрелу подверглось село Шебекино в этой области. Тогда от осколочных ранений погибла 74-летняя женщина, было повреждено три частных дома.

Днем 11 октября белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрел со стороны Украины попала подстанция в городе Шебекино. При обстреле никто не пострадал, однако снарядами был поврежден трансформатор, из-за чего более 2 тыс. жителей региона остались без энергоснабжения.

Вечером в тот же день обстрелу подвергся Белгородский район области — снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. По предварительным данным, никто не пострадал.