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Севастополь ввел режим повышенной готовности из-за дефицита воды

Чернореченское водохранилище
Чернореченское водохранилище (Фото: 17Rising17 / Wikimedia Commons)

Власти Севастополя ввели режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды. Такое решение было принято по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По данным властей, сейчас запасы Чернореченского водохранилища, вода которого снабжает город, составляют 16,8 млн куб. м воды, 7 млн куб. м из которых — это «неприкосновенный запас», ниже которого опускаться нельзя.

В пресс-службе отметили, что воды в городе хватит на 81 день, если учитывать, что до конца года не ожидается серьезных осадков.

Материал дополняется. 

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