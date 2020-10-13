Путин поручил перенести значимые госуслуги в онлайн-формат

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 77,29 (+0,26) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 91,07 (+0,07) Инвестиции, 13:16
Акции «Ювентуса» упали на 7% после заражения Роналду коронавирусом Инвестиции, 18:21 Минздрав разрешил испытывать вакцину «Спутник V» на людях старше 60 лет Общество, 18:20 Собчак ответила на сообщения о положительном тесте на коронавирус Общество, 18:17 Положительный опыт пандемии у компаний с оборотом от 3 до 100 млрд руб. РБК и SAP, 18:17 СК признал серфингистку потерпевшей в деле о загрязнении воды на Камчатке Общество, 18:15 Как справиться с депрессией и предложить сотрудникам нужные льготы Pro, 18:08 Черноморский флот начал проверку после гибели контрактника в Крыму Общество, 18:01 Сбербанк зафиксировал ускорение сокращения расходов россиян из-за COVID Общество, 17:56 Путин поручил перенести значимые госуслуги в онлайн-формат Общество, 17:51 Путин поручил провести эксперимент по маркировке воды и пива Общество, 17:50 Взыскательные и капризные: аренда бизнес-джетов и сарафанное радио РБК и Райффайзенбанк, 17:47 Бабарико после встречи с Лукашенко в СИЗО назвал условие диалога с ним Политика, 17:46 ЦБ анонсировал разработку цифрового рубля. Что о нем говорили раньше Крипто, 17:41 СМИ узнали о возможном возобновлении авиасообщения России и Сербии Общество, 17:38
Общество ,  
0 

Путин поручил перенести значимые госуслуги в онлайн-формат

Социально значимые государственные и муниципальные госуслуги должны быть переведены в электронный формат к 1 января 2023 года. В Минкомсвязи ранее пообещали сделать доступными онлайн около 300 госуслуг
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги в России будут переведены в электронный формат. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин после совещания 9 октября, сообщается на сайте Кремля.

Поручение должно быть исполнено к 1 января 2023 года, ответственным назначен премьер Михаил Мишустин. Доклад по выполнению поручения должен быть представлен раз в полгода, начиная со следующего года.

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев ранее заявил, что к 2024 году около 300 госуслуг будут полностью доступны в электронном виде. Около 120 из них — это федеральные, еще 180 — региональные и муниципальные. По словам Шадаева, человек сможет полностью и подать документы, и получить результат онлайн.

Минкомсвязи пообещало сделать доступными онлайн около 300 госуслуг
Общество
Фото:АГН «Москва»

В мае на фоне пандемии портал госуслуг столкнулся со сбоями, это произошло после того, как Путин анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми. По словам президента, сайт не справился с объемом заявок россиян. После этого в «Ростелекоме» сообщили, что новая версия портала, который сможет обрабатывать ежедневно до 100 млн запросов, заработает до конца 2020 года.

Как рассказали в пресс-службе Минэкономразвития, в мае самыми популярными видами госуслуг у россиян стали подача заявки на получение единовременной выплаты на детей от трех до 16 лет, запись к врачу, получение информации о состоянии счетов в системе обязательного пенсионного страхования, оформление ежемесячной выплаты семьям с детьми, имеющим право на маткапитал, и запись ребенка в детский сад.

Автор
Наталия Анисимова
Владимир Путин госуслуги онлайн
Материалы по теме
В «Ростелекоме» назвали сроки начала работы новой версии портала госуслуг
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter