Путин поручил перенести значимые госуслуги в онлайн-формат

Социально значимые государственные и муниципальные госуслуги должны быть переведены в электронный формат к 1 января 2023 года. В Минкомсвязи ранее пообещали сделать доступными онлайн около 300 госуслуг

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги в России будут переведены в электронный формат. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин после совещания 9 октября, сообщается на сайте Кремля.

Поручение должно быть исполнено к 1 января 2023 года, ответственным назначен премьер Михаил Мишустин. Доклад по выполнению поручения должен быть представлен раз в полгода, начиная со следующего года.

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев ранее заявил, что к 2024 году около 300 госуслуг будут полностью доступны в электронном виде. Около 120 из них — это федеральные, еще 180 — региональные и муниципальные. По словам Шадаева, человек сможет полностью и подать документы, и получить результат онлайн.

В мае на фоне пандемии портал госуслуг столкнулся со сбоями, это произошло после того, как Путин анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми. По словам президента, сайт не справился с объемом заявок россиян. После этого в «Ростелекоме» сообщили, что новая версия портала, который сможет обрабатывать ежедневно до 100 млн запросов, заработает до конца 2020 года.