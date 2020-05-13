Путин заявил о не справившемся с потоком заявок портале госуслуг

Совещание по проблемам авиационной отрасли Владимир Путин начал с заявления о портале госуслуг, который не справился с объемом заявок россиян на выплаты по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от трех до 16 лет

Владимир Путин (Фото: ZUMA / ТАСС)

Портал госуслуг не справился на первом этапе с объемом заявок на выплаты семьям с детьми, заявил президент Владимир Путин.

«11-го числа после достаточно серьезной проработки с правительством, администрацией я предложил целый набор мер, связанных с поддержкой и граждан, наших людей, и бизнеса. Свыше миллиона поступило на следующий день заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуг не справился с этим объемом обращений», — заявил президент (в предложенных Путиным мерах поддержки речь шла о детях до 16 лет включительно. — РБК).

«Знаю, что сейчас коллеги из Министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание, так же как и на другие вопросы подобного рода», — добавил Путин.

Ранее в этот же день на онлайн-совещании премьер Михаил Мишустин сообщил, что за прошедшие сутки россияне подали более 2 млн заявлений на получение этой выплаты.