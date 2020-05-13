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Путин заявил о не справившемся с потоком заявок портале госуслуг

Совещание по проблемам авиационной отрасли Владимир Путин начал с заявления о портале госуслуг, который не справился с объемом заявок россиян на выплаты по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от трех до 16 лет
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: ZUMA / ТАСС)

Портал госуслуг не справился на первом этапе с объемом заявок на выплаты семьям с детьми, заявил президент Владимир Путин.

«11-го числа после достаточно серьезной проработки с правительством, администрацией я предложил целый набор мер, связанных с поддержкой и граждан, наших людей, и бизнеса. Свыше миллиона поступило на следующий день заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуг не справился с этим объемом обращений», — заявил президент (в предложенных Путиным мерах поддержки речь шла о детях до 16 лет включительно. — РБК).

«Знаю, что сейчас коллеги из Министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание, так же как и на другие вопросы подобного рода», — добавил Путин.

Ранее в этот же день на онлайн-совещании премьер Михаил Мишустин сообщил, что за прошедшие сутки россияне подали более 2 млн заявлений на получение этой выплаты.

Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплаты ₽10 тыс. на детей
Технологии и медиа
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минкомсвязь заявила о запуске сервиса для оформления заявки на эту выплату 12 мая, на следующий день после поручения Путина. В ведомстве отметили, что услуга была запущена в кратчайшие сроки. В министерстве также напомнили, что ранее на портале появилась услуга по подаче россиянами заявления на ежемесячную дополнительную выплату в 5 тыс. руб. на детей в возрасте до трех лет.

Порядок выплат правительство утвердило сразу после обращения президента. Россияне, у которых есть дети в возрасте от трех до 16 лет, смогут получить разовую выплату в размере 10 тыс. руб. с 1 июня, подать заявление на получение материальной помощи можно удаленно через портал госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России, пояснили тогда в правительстве.

Кроме этой меры помощи, президент установил выплаты в размере 5 тыс. руб. на три месяца (с апреля по июнь) всем российским семьям, которые имеют детей в возрасте до трех лет. Причем деньги смогут получить все семьи, а не только те, которые имеют право на материнский капитал, как это было установлено ранее. Помимо этого президент вдвое увеличил пособие по уходу за детьми (теперь оно составляет 6751 руб.) и установил выплату по ½ от прожиточного минимума на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей.

Голикова поручила проработать вопрос о помощи многодетным из-за пандемии
Общество
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

До выступления президента 8 мая вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минтруду и Минфину проработать возможность дополнительной помощи семьям с детьми, родители которых потеряли работу.
«Представить предложения о целесообразности предоставления дополнительных мер поддержки в период распространения новой коронавирусной инфекции семьям с детьми, в случае если один или оба родителя потеряли работу либо среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума», — поручила Голикова.

Также до 15 мая ведомства должны изучить возможность дополнительной помощи многодетным семьям в трудной ситуации и семьям с детьми-инвалидами, в том числе обеспечения их средствами индивидуальной защиты, продуктами и гаджетами для дистанционного обучения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, выплаты, Владимир Путин
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