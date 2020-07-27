В «Ростелекоме» назвали сроки начала работы новой версии портала Госуслуг

Новая высокопроизводительная версия портала Госуслуг может начать свою работу уже в 2020 году. Об этом заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, передает ТАСС.

По его словам, обновленный портал сможет обрабатывать до 100 млн запросов в сутки. «Мы рассчитываем, что уже в этом году в основном, под руководством Минкомсвязи и правительства в целом, эта новая версия будет создана и заработает», — сообщил Осеевский.

Он отметил, что обновленная версия портала соответствует целям развитии цифровой экономики, указ о которых президент Владимир Путин подписал 21 июля.

В мае портал Госуслуг столкнулся с серьезными сбоями из-за массового обращения граждан за выплатами на детей. 12 мая Минкомсвязь запустила отдельный сервис для оформления пособий.