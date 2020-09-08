Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 75,59 (+0,41) Инвестиции, 07 сен, 12:49
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (+0,44) Инвестиции, 07 сен, 12:49
Минкомсвязи пообещало сделать доступными онлайн около 300 госуслуг Общество, 09:14 Кучеров установил рекорд «Тампа-Бэй» по голам в плей-офф НХЛ Спорт, 08:49 Plaza, house и place: как названия приносят бизнес-центрам успех Pro, 08:47 Глава МИД Украины заявил об отмене переговоров с Лавровым Политика, 08:31 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 08:20 Колесникову задержали на границе Белоруссии с Украиной Политика, 08:06 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:04 Почему забуксовала стройка нового стадиона «Спартака» в Сокольниках Спорт, 08:00 Минфин предложил упростить налогообложение для юрлиц и предпринимателей Бизнес, 07:43 Артиста Певцова выписали из больницы в Коммунарке Общество, 07:27 Кучеров набрал пять очков в матче НХЛ «Тампа» — «Айлендерс» Спорт, 07:25 В Приморье сообщили об угрозе перелива воды через дамбу из-за тайфуна Общество, 07:12 Как миллениалы изменили классический гардероб «РБК Стиль» и Hugo Boss, 07:02 В Кремле запланировали сохранить «доконституционный» функционал Госсовета Политика, 07:00
Общество ,  
0 

Минкомсвязи пообещало сделать доступными онлайн около 300 госуслуг

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Порядка 300 госуслуг будут представлены в новом формате к 2024 году, из них 95% будут полностью доступны в электронном виде. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев, передает ТАСС.

«У нас в планах обеспечить 300 услуг в течение 3 лет, примерно 120 — это федеральные и 180 — региональные и муниципальные», — сказал он. По его словам, целевая модель заключается в том, что человек сможет полностью и подать документы, и получить результат онлайн.

Россиян по возвращении в страну обязали заполнять анкеты на «Госуслугах»
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Он также подчеркнул, что теперь электронные услуги будут предоставляться быстрее. По его словам, это займет полторы минуты, а результат можно будет получить в электронном виде.

Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал, что до конца 2020 года может заработать новая высокопроизводительная версия портала госуслуг. По его словам, портал сможет обрабатывать до 100 млн запросов в сутки.

В «Ростелекоме» назвали сроки начала работы новой версии портала госуслуг
Технологии и медиа
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В мае портал столкнулся с серьезными сбоями из-за массовых запросов на детские пособия. Тогда Минкомсвязи было вынуждено запустись отдельный сайт для оформления выплат. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что сайт был не готов к такой нагрузке.

Читайте на РБК Pro
Майкл Делл: «Буду беспокоиться о делах компании и после смерти» Работа мечты: кому из сотрудников на удаленке действительно хорошо Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс Инструменты Lean-менеджмента: доски визуализации и стендап-собрания
Теги: Госуслуги, Максут Шадаев, Минкомсвязи
Материалы по теме
Шадаев заявил о готовности портала госуслуг к голосованию по Конституции
Технологии и медиа
Россиян по возвращении в страну обязали заполнять анкеты на «Госуслугах»
Общество
В «Ростелекоме» назвали сроки начала работы новой версии портала госуслуг
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter