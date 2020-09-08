Минкомсвязи пообещало сделать доступными онлайн около 300 госуслуг

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Порядка 300 госуслуг будут представлены в новом формате к 2024 году, из них 95% будут полностью доступны в электронном виде. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев, передает ТАСС.

«У нас в планах обеспечить 300 услуг в течение 3 лет, примерно 120 — это федеральные и 180 — региональные и муниципальные», — сказал он. По его словам, целевая модель заключается в том, что человек сможет полностью и подать документы, и получить результат онлайн.

Он также подчеркнул, что теперь электронные услуги будут предоставляться быстрее. По его словам, это займет полторы минуты, а результат можно будет получить в электронном виде.

Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал, что до конца 2020 года может заработать новая высокопроизводительная версия портала госуслуг. По его словам, портал сможет обрабатывать до 100 млн запросов в сутки.