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Пандемия коронавируса ,  
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Попова назвала долю заразившихся COVID-19 на 100 тыс. населения в сутки

Фото:Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Среднесуточный показатель инфицирования коронавирусом составил восемь человек на 100 тыс. населения. Об этом в ходе выступления на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня даже на подъеме в Российской Федерации среднесуточный показатель за семь дней, то есть в сутки за семь дней, составляет порядка восьми [человек] на 100 тыс. населения. В разные дни это может быть 7,5, чуть больше, чуть меньше», — заявила она.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По словам Поповой, это связано с теми мерами, которые государство предпринимает для борьбы с COVID-19.

Глава ведомства подчеркнула, что в других странах аналогичные показатели выше. В Израиле, по ее словам, суточная доля зараженных составляет 54 человека на 100 тыс. населения, в Бельгии — 28 человек, в Нидерландах — 27 человек, в Великобритании — 22 человека, во Франции — 28 человек и в Испании — 21 человек.

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Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Эпидемиологическая ситуация в России и в мире ухудшается с сентября. Как следует из данных ВОЗ, с 5 по 11 октября количество зараженных коронавирусом достигло рекордного значения с начала пандемии — 2,2 млн человек за неделю.

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Рост случаев заболевания также был зарегистрирован в России. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 13,8 тыс. человек, что является самым высоким показателем за все время пандемии.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус Анна Попова
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