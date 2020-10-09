Росздравнадзор ответил на данные о побочных эффектах лекарства от COVID

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У Росздравнадзора нет данных о возможных побочных эффектах лекарства от коронавируса. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В ведомство данные о том, как могут развиваться «реакции, связанные с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения», не поступало. Об этом говорится в базе данных «Фармконадзор 2.0», уточнили в Росздравнадзоре. Это касается препаратов на основе Фавипиравира (Авифавир, Арепливир, Коронавир). Ранее газета «Известия» сообщила, что фармакологи проанализировали данные о фавипиравире и обнаружили «моторные нарушения» у пациентов.

Сообщения о том, что у препарата есть побочные эффекты, как правило, связаны со случаями, когда «превышаются дозы» принимаемого препарата. Об этом в разговоре с РБК заявил профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак. Он напомнил, что для того, чтобы говорить о сторонних эффектах, нужны доказательства.

Побочные эффекты не всегда означают, что «причиной был прием именно этого препарата», сказала РБК врач-инфекционист, заведующих кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. По ее словам, появление данных о побочных эффектах связано еще и с количеством людей, которые «болеют и лечатся». «Чем больше таких людей, тем больше мы можем увидеть нежелательных эффектов», — добавила она. Она призвала относиться критически к подобным сообщениям и устанавливать причинно-следственную связь между данными о побочных эффектах и приемом лекарства.